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WADA ведет разбирательства по 79 делам на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории

WADA продолжает изучение базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

Ранее стало известно, что на основе LIMS за нарушение антидопинговых правил могут наказать бронзового призера ЧЕ-2012 по борьбе Аслана Абдуллина и трехкратного серебряного призера ЧМ Ирину Ологонову.

Как сообщили в организации, в настоящее время разбирательства и расследования ведутся по 79 делам.

«По 262 делам были вынесены обвинительные приговоры, ожидается, что их число возрастет по мере рассмотрения всех дел. По 38 делам были начаты дисциплинарные разбирательства. 41 дело все еще расследуется соответствующей антидопинговой организацией», – заявили в WADA.

По сравнению с мартом прошлого года число обвинительных приговоров на основе LIMS выросло с 250 до 262.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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ТАСС
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