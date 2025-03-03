Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева.

Трехкратный чемпион Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Бувайсара Хамидовича Сайтиева.

Ушел из жизни легендарный представитель отечественной школы вольной борьбы, трехкратный олимпийский чемпион, непревзойденный победитель и триумфатор мировых первенств. Все, кто знал Бувайсара Хамидовича, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как яркого, неординарного, целеустремленного человека.

Светлая память о Бувайсаре Сайтиеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, товарищей по команде», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

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