Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева
Трехкратный чемпион Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Бувайсара Хамидовича Сайтиева.
Ушел из жизни легендарный представитель отечественной школы вольной борьбы, трехкратный олимпийский чемпион, непревзойденный победитель и триумфатор мировых первенств. Все, кто знал Бувайсара Хамидовича, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как яркого, неординарного, целеустремленного человека.
Светлая память о Бувайсаре Сайтиеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, товарищей по команде», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Надо строить жизнь так, чтобы не бояться смерти». Слова Бувайсара Сайтиева, которые стоит услышать
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