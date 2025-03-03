Хабиб выразил соболезнования из-за смерти Сайтиева: «Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать»

Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.

«Пусть Аллах простит тебя, Брат. Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким, терпения вам», – написал в соцсети экс-чемпион UFC Нурмагомедов .

Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы