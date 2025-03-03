Хабиб выразил соболезнования из-за смерти Сайтиева: «Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать»
Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева.
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.
«Пусть Аллах простит тебя, Брат. Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать.
Выражаю искренние соболезнования семье и близким, терпения вам», – написал в соцсети экс-чемпион UFC Нурмагомедов.
Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Хабиба Нурмагомедова
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