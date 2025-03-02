Объединенный мир борьбы выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева: «Один из величайших спортсменов»

Объединенный мир борьбы выразил соболезнования из-за смерти Бувайсара Сайтиева.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены констатировать уход из жизни одного из величайших спортсменов, которых когда-либо видел наш спорт.

Выражаем соболезнования родным и близким. Пусть Бувайсар Сайтиев покоится с миром», – говорится в сообщении пресс-службы Объединенного мира борьбы (UWW).

Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы