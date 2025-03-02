Объединенный мир борьбы выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева: «Один из величайших спортсменов»
Объединенный мир борьбы выразил соболезнования из-за смерти Бувайсара Сайтиева.
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.
«С тяжелым сердцем мы вынуждены констатировать уход из жизни одного из величайших спортсменов, которых когда-либо видел наш спорт.
Выражаем соболезнования родным и близким. Пусть Бувайсар Сайтиев покоится с миром», – говорится в сообщении пресс-службы Объединенного мира борьбы (UWW).
Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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