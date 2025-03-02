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Рамзан Кадыров: «У Сайтиева были проблемы с сердцем. Выражаю самые глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и уважал его»

Рамзан Кадыров сообщил, что у Бувайсара Сайтиева были проблемы с сердцем.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.

«Ассаламу алайкум! Сегодня пришла трагическая весть – ушел из жизни великий сын чеченского народа, легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, наш БРАТ Бувайсар Хамидович Сайтиев. Это невосполнимая утрата для всей страны, для мира спорта, для всех, кто знал этого выдающегося человека.

Бувайсар Сайтиев был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Его имя навсегда вписано в историю мировой борьбы золотыми буквами. Он многократно поднимал флаг России на крупнейших международных аренах, защищая честь нашего народа и государства.

После завершения спортивной карьеры Бувайсар Хамидович посвятил себя служению Родине, занимался воспитанием молодежи, был депутатом Государственной Думы, президентом Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики. Он всегда оставался верным своим принципам, был человеком слова и дела.

В последнее время Бувайсар Хамидович проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем. Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу.

Выражаю самые глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и уважал Бувайсара Хамидовича. Пусть Всевышний дарует ему райские сады, а родным – терпение и силы пережить эту тяжелую утрату!

Мы всегда будем помнить его как выдающегося спортсмена, патриота, настоящего чеченца. Да смилуется над ним Аллах!» – написал в своем телеграм-канале глава Чечни.

Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Рамзана Кадырова
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