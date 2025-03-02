Абдулрашид Садулаев: «Красивая борьба и выдающиеся достижения Сайтиева вдохновляли целые поколения»
Абдулрашид Садулаев назвал борьбу Бувайсара Сайтиева вдохновением для поколений.
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев скончался сегодня в возрасте 49 лет.
«Легендарный Бувайсар… Его красивая борьба и выдающиеся достижения вдохновляли целые поколения. Огромная потеря для всех нас. Пусть Аллах помилует тебя, старший брат. Навсегда в нашей памяти», – написал двукратный олимпийский чемпион Садулаев в своем телеграм-канале.
Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Абдулрашида Садулаева
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