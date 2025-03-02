Журова о смерти Сайтиева: «Я даже поверить не могу в случившееся. Абсолютно замечательный человек, невероятный спортсмен»

Светлана Журова выразила соболезнования из-за смерти Бувайсара Сайтиева.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев скончался в возрасте 49 лет.

«Ничего себе… Мы были коллеги, он потрясающий человек. Не так давно был день рождения, мы сидели за одним столом у Артура Таймазова. Абсолютно замечательный человек, олимпийский чемпион. Меня обескуражила эта новость. Только соболезнования.

Как я понимаю, там был тромб, потрясающий совершенно спортсмен, невероятный. Отличный парень. Хороший человек. Я даже поверить не могу в случившееся.

У мужчин это критический возраст. Мои глубочайшие соболезнования. Огромная потеря», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы