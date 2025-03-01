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Абдулрашид Садулаев отобрался на чемпионат Европы

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев отобрался на чемпионат Европы.

В пятницу Садулаев одолел победителя Кубка Ивана Ярыгина Магомеда Курбанова со счетом 5:1 в контрольной схватке на сборе в Сочи. 

Чемпионат Европы пройдет в Братиславе с 7 по 13 апреля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФСБР
logoАбдулрашид Садулаев
чемпионат Европы
вольная борьба
logoсборная России по борьбе
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