Абдулрашид Садулаев отобрался на чемпионат Европы
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев отобрался на чемпионат Европы.
В пятницу Садулаев одолел победителя Кубка Ивана Ярыгина Магомеда Курбанова со счетом 5:1 в контрольной схватке на сборе в Сочи.
Чемпионат Европы пройдет в Братиславе с 7 по 13 апреля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФСБР
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