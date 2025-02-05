Сидаков о пропуске Олимпиады-2024: «Сейчас уже нет смысла говорить, что я двукратным не стал. Никто никогда не узнает, как бы я там выступил»

Борец Заурбек Сидаков рассказал о разочаровании из-за пропуска Олимпиады-2024.

– Как полгода назад вы пережили непопадание на Олимпийские игры и то, что не удалось побороться за звание двукратного?

– Тяжело было. Сейчас уже нет смысла говорить, что я двукратным не стал. Там меня не было, и уже никто никогда не узнает, как бы я там выступил, но, конечно, был намерен выиграть.

– Сейчас вы уже отпустили эту ситуацию или она еще бередит душу?

– Конечно, уже отпустил.

– Что помогло? В какой моменты вы сказали «ну и черт с этими Олимпийскими играми»?

– Сначала я был разочарован, а потом с тренерами поговорил и собрался.

– Вы настраиваетесь на следующие четыре года? Готовы принести много жертв ради следующих Игр?

– Не сыпьте мне соль на рану. Не хочу даже об этом задумываться. Сейчас просто тренируюсь и выступаю, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.