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Сидаков о пропуске Олимпиады-2024: «Сейчас уже нет смысла говорить, что я двукратным не стал. Никто никогда не узнает, как бы я там выступил»

Борец Заурбек Сидаков рассказал о разочаровании из-за пропуска Олимпиады-2024.

– Как полгода назад вы пережили непопадание на Олимпийские игры и то, что не удалось побороться за звание двукратного?

– Тяжело было. Сейчас уже нет смысла говорить, что я двукратным не стал. Там меня не было, и уже никто никогда не узнает, как бы я там выступил, но, конечно, был намерен выиграть.

– Сейчас вы уже отпустили эту ситуацию или она еще бередит душу?

– Конечно, уже отпустил.

– Что помогло? В какой моменты вы сказали «ну и черт с этими Олимпийскими играми»?

– Сначала я был разочарован, а потом с тренерами поговорил и собрался.

– Вы настраиваетесь на следующие четыре года? Готовы принести много жертв ради следующих Игр?

– Не сыпьте мне соль на рану. Не хочу даже об этом задумываться. Сейчас просто тренируюсь и выступаю, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
logoсборная России по борьбе
logoОлимпиада-2024
logoЗаурбек Сидаков
вольная борьба
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