Мировая борьба изолируется от России – новые правила ограничат переходы в другие страны

В борьбе решились на огромные перемены. Сменить гражданство стало намного сложнее: если раньше хватало лишь ВНЖ новой страны, то теперь все куда серьезнее.

Как это повлияет на наших?

Объединенный мир борьбы (UWW) выпустил пакет ужесточающих обновлений по трансферам. Вот главное:

● Нужен паспорт новой страны.

● При переходе – 3 года карантина с момента последнего международного старта.

● Каждая федерация за год может отпустить лишь одного мужчину и одну женщину.

● В случае двойного гражданства нужно предоставить доказательства проживания в той стране, за которую выступает спортсмен.

● Уже к квалификации на Олимпиаду-2028 от страны не могут участвовать более двух натурализованных борцов.

Это мощный переворот в экосистеме мировой борьбы. Российские спортсмены в этом виде – бренд, примерно как китайцы в настольном теннисе. Борцы с Кавказа давно разлетаются по миру. Внутри слишком жесткая система отбора – на большие старты в каждом весе может поехать лишь один. А скамейка при этом такая, что даже пятые-шестые номера – топы на мировом уровне.

Получалось так, что спортсменам нужна возможность соревноваться, а странам – медали. Вот каждый год и происходила борцовская миграция. И началось это не в последние два года.

Например, осетин Артур Таймазов в 2000-м проиграл внутреннюю конкуренцию и не попадал на Олимпиаду в Сидней, но успел оперативно договориться с Узбекистаном и вписаться туда. И под флагом этой страны дошел на Играх в Австралии до финала.

Потом Таймазов под флагом Узбекистана выиграл еще три Олимпиады, правда, двух золотых Артура впоследствии лишили – в результате перепроверки допинг-проб. Вот и получается, что с одной стороны он спортивная легенда Узбекистана, а с другой – с 2016 года в «Единой России».

Подавляющее большинство борцов выступало за другие страны по тому же принципу: лишь представляли флаг на больших турнирах, а жили и тренировались в родных республиках.

На Олимпийских играх в Париже российских легионеров в борьбе – десятки.

Я несколько раз заглядывал на этот вид спорта – и как будто оказывался в параллельной реальности. Потому что на объекте работали волонтеры, говорившие на русском, а на пресс-конференциях помогал переводчик с русского. Хотя нашей страны официально там вообще не было.

Но иначе было просто никак, потому что медалисты из Дании, Албании, Греции или Бахрейна не говорили ни на официальных языках своих стран, ни на английском – исключительно на родном.

Из-за наплыва спортсменов, тренеров и персонала с Кавказа самым популярным языком на борьбе в Париже был русский.

Зацените список:

Зелимхан Абакаров (57 кг, Албания) Рустам Ассакалов (97 кг, Узбекистан) Турпал-Али Бисултанов (87 кг, Дания) Чермен Валиев (74 кг, Албания) Ислам Дудаев (65 кг, Албания) Владимир Егоров (57 кг, Северная Македония) Разамбек Жамалов (74 кг, Узбекистан) Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг, Беларусь) Александр Комаров (87 кг, Сербия) 10. Даурен Куруглиев (86 кг, Греция) Магомедхан Магомедов (97 кг, Азербайджан) Исмаил Мусукаев (65 кг, Венгрия) Осман Нурмагомедов (86 кг, Азербайджан) Георгий Окороков (65 кг, Австралия) Артур Омаров (97 кг, Чехия) Магомед Рамазанов (97 кг, Болгария) Виктор Рассадин (74 кг, Таджикистан) Таймураз Салказанов (74 кг, Словакия) Ахмед Тажудинов (97 кг, Бахрейн) Георгий Тибилов (60 кг, Сербия) Хетик Цаболов (74 кг, Сербия) Джабраил Шапиев (97 кг, Узбекистан)

Вы же догадались, что их объединяет?

22 вольника и классика. 16 стран. И 8 медалей.

🇧🇭 Тажудинов принес Бахрейну первое в истории страны мужское олимпийское золото. Забавно, что у девушек было аж три, хотя все – легкоатлетки из Африки, которых натурализовали.

🇧🇬 Рамазанов выиграл в Париже под флагом Болгарии. У страны на Играх-2024 три золота, два из них – в борьбе. Второе у Семена Новикова, до 2021-го представлявшего Украину.

🇺🇿 Полюбуйтесь, какой путь к победе на последней Олимпиаде проделал Жамалов (Россия➡️Узбекистан).

В квалификации одолел Кадимагомедова (Россия➡️Беларусь), в 1/8 Салказанова (Россия➡️Словакия), в 1/4 Валиева (Россия➡️Албания), в 1/2 Рассадина (Россия➡️Таджикистан), и лишь в финале ему достался настоящий японец – Даити Такатани. Которого Разамбек после тяжелейших поединков в двух последних раундах не заметил, убрав чистой победой – 5:0.

🇦🇱 У Албании за всю историю две олимпийские медали. Обе добыты в Париже. Обе в борьбе. Спасибо Дудаеву и Валиеву.

🇬🇷 🇩🇰 🇦🇿 Свои медали во Франции за счет кавказских борцов получили Греция, Дания и Азербайджан.

Теперь вся эта лавочка прикрывается.

И если у азербайджанцев и так крепкая школа, то датчанам, грекам, албанцам и бахрейнцам доморощенные медалисты в борьбе едва ли светят. Когда закончат карьеру уже успевшие перейти, средний уровень больших международных турниров заметно упадет. И выиграть чемпионат Дагестана и тем более национальный отбор в некоторых весовых категориях будет сложнее, чем чемпионат мира.

Можно предположить, что реформы UWW сделаны с российской подачи. Если раньше уходили скорее третьи-четвертые номера, то после пропуска Игр в Париже такое желание легко могло возникнуть и у первых-вторых.

Гарантий по Лос-Анджелесу-2028 сейчас никто не даст, а Олимпиады в борьбе – это абсолют, к которому стремится каждый. С точки зрения удержания сильнейших логика понятная.

Но что теперь будет твориться на внутренних отборах, можно только представить.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Gettyimages /Clive Brunskill; Jin Liwang/Xinhua