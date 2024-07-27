Мамиашвили об Олимпиаде: «То, что наши там отсутствуют, это промысел божий. Нельзя в этом участвовать»
Михаил Мамиашвили считает плавильным решение борцов не участвовать в Олимпиаде.
Накануне в Париже состоялось открытие Игр-2024.
«Эпизодически смотрел открытие Олимпиады, чтобы полностью наблюдать за этим – надо иметь определенные пристрастия. Слава тебе господи, что у нас это не тиражируется. Бог им судья!
То, что наши там отсутствуют, это промысел божий. Нельзя в этом участвовать. Еще вчера у меня были сомнения и терзания, думал, правильное ли решение приняли команда и федерация, но сегодня этих сомнений уже нет», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады