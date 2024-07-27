Мамиашвили об Олимпиаде: «То, что наши там отсутствуют, это промысел божий. Нельзя в этом участвовать»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР открытие Олимпиада-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили считает плавильным решение борцов не участвовать в Олимпиаде.

Накануне в Париже состоялось открытие Игр-2024.

«Эпизодически смотрел открытие Олимпиады, чтобы полностью наблюдать за этим – надо иметь определенные пристрастия. Слава тебе господи, что у нас это не тиражируется. Бог им судья!

То, что наши там отсутствуют, это промысел божий. Нельзя в этом участвовать. Еще вчера у меня были сомнения и терзания, думал, правильное ли решение приняли команда и федерация, но сегодня этих сомнений уже нет», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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20 комментариев
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Ох, тяжело что-то писать
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+26
Даблин. Это официальная линия. Смысла в его (и кучи других провластных ораторах) высказываниях - ровно ноль. Это просто подобострастное выражение согласия с «линией партии». Скажут другое - будет писать, что это лучшее открытие и Олимпиада.
+26
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+23
Ответ Shikari
Ох, тяжело что-то писать
На спортсе есть хоть один человек для кого мнение Мамиашвили (тренера,который бьет своих спортсменок по лицу) авторитетно? Если я прав и таких нет, зачем спортс нам это печатает?
+22
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+19
Может ты, упырь недорогой, им олимпийские медали своими поцелуями заменишь? И хватить за бабло тут балаболить, посмешище страны.
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+10
Сейчас в новостях сказали, что Snoop Dogg выглядел сам адекватным на открытии этой олимпиады))
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+3
Ответ Sova.BB
Даблин. Это официальная линия. Смысла в его (и кучи других провластных ораторах) высказываниях - ровно ноль. Это просто подобострастное выражение согласия с «линией партии». Скажут другое - будет писать, что это лучшее открытие и Олимпиада.
100%
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А мы на Баха думали.)
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🤦‍♂️
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Похоже там у всех ку-куха поехала
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Комментарий удален модератором
Он похоже совсем не смотрел открытие, либо выборочно, в записи искал трансов.) Я вот трансов пропустил, не видел, походу курить ходил, поэтому удивился, что этому наши сми придали так много внимания.)
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И запел :» сижу на нарах - ка король на именинах, и пайку белого мечтаю получить»….
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Ответ слесарь Гавриленко
это глава Федерации вообще-то. Не фигурист жулин
Чем мнение главы федерации авторитетнее мнения спортсмена? Или вы считаете, что люди на сорта делятся? Если глава федерации - идиот или лицемер говорящий, что от него хотят услышать властьимущие, то такое мнение не стоит ничего.
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Ответ Лебедев - Кумач
Комментарий удален модератором
Игры дружбы в сентябре. Там весь консервативный и правый мир оторвётся.
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