Светлана Журова: «Я бы удивилась, если бы Мамедов поехал на Олимпиаду. МОК хотел посеять раздор в борцовскую семью, но у них не получилось»

Светлана Журова прокомментировала отказ борца Шамиля Мамедова от Олимпиады.

23-летний Мамедов стал единственным россиянином, вошедшим в заявку на олимпийский турнир в . Но сегодня Федерация спортивной борьбы России ( ) заявила, что борец отказался от поездки на ОИ из-за рецидива травмы.

Ранее восемь российских борцов отклонили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Это произошло после отказа ФСБР отправлять спортсменов на Игры.

«Я бы удивилась, если бы он в итоге поехал. Борцовская семья очень крепка, и было бы странно, если бы выступал только один спортсмен.

Поэтому отказ ехать выглядит все-таки логично. МОК же хотел вбить кол и посеять раздор в борцовскую семью. Но у них этого не получилось, не доставили им такого удовольствия», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка

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