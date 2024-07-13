Светлана Журова: «Я бы удивилась, если бы Мамедов поехал на Олимпиаду. МОК хотел посеять раздор в борцовскую семью, но у них не получилось»

Теги Светлана Журова вольная борьба сборная России по борьбе ФСБР Олимпиада-2024 Шамиль Мамедов Борьба

Светлана Журова прокомментировала отказ борца Шамиля Мамедова от Олимпиады.

23-летний Мамедов стал единственным россиянином, вошедшим в заявку на олимпийский турнир в Париже. Но сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что борец отказался от поездки на ОИ из-за рецидива травмы.

Ранее восемь российских борцов отклонили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Это произошло после отказа ФСБР отправлять спортсменов на Игры.

«Я бы удивилась, если бы он в итоге поехал. Борцовская семья очень крепка, и было бы странно, если бы выступал только один спортсмен.

Поэтому отказ ехать выглядит все-таки логично. МОК же хотел вбить кол и посеять раздор в борцовскую семью. Но у них этого не получилось, не доставили им такого удовольствия», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. 

Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка

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17 комментариев
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Эх, вбил бы кто кол в депутатскую семью
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Рецидив травмы помешал коварным планам мок. Я бы удивился, если бы журова оказалась умнее валуева
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Завязывай Света, мы уже поняли благодаря кому и чему он отказался от поездки
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Итого российские борцы без медалей ВООБЩе.

В финале геи будут бороть трансморферов, а борцы будут смотреть это на диванчике по телевизору.

Всей крепкой борцовской семьей.
И плакать.(но это не точно)
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Борцовская семья это как у Хабиба в джакузи?
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В борцовскую семью раздор внесла федерация
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Наверное кто-то позвонил, дон.
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Скованные одной цепью...
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Просто Федерация очень подробно объяснила что ожидает спортсмена при поездке на ОИ (
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Опять нас надули!
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Т.е. Журова удивилась бы, если бы у Мамедова не случился рецидив старой травмы...
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где же дух горца? начальник сказал нет и сразу согласился, ты же спортсмен и олимпиада - цель твоей спортивной жизни
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