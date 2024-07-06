Мамиашвили об Олимпиаде: «Теперь прямая дорога в отсутствие наших лидеров кому? Гомосексуалистам, трансвеститам и остальной нечисти»

Теги МОК сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили считает, что МОК выполняет политический заказ.

Сегодня Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) объявила, что борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Играх в Париже.

«Мы прошли этот путь до конца, чтобы показать мировому сообществу, что корень зла – руководство МОК. Как бы ни отобрались, какие бы ни прошли тернии, все равно МОК выполнит политический заказ. Он не допустит нас, а если и допустит, то так, как им нужно – пятых, десятых, юношей, юниоров, чтобы мысли не было о возможности доминации.

Это лучшая команда мира! Представьте, что они конструируют? Художественная гимнастика без Винер, синхронное плавание без Покровской. Борьба без Садулаева, можно перечислять долго фамилии, приводить примеры. Эти имена фундаментально исторически вписаны в мировую историю спорта.

Теперь прямая дорога в отсутствие наших лидеров кому? Гомосексуалистам, трансвеститам и остальной нечисти», – сказал глава ФСБР.

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28 комментариев
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Какие странные фантазии у этого мужичка. Не просто так выбрал в свое время спорт, где двое с трусах обжимаются?))
+60
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+57
То есть российские борцы боролись ранее с гомосексуалистами и трансвеститами? )))
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Я правильно понял, что раньше только российские/советские спортсмены выступали вместо «Гомосексуалистов, трансвеститов, и остальной нечисти»?
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Ответ Vera25
Какие странные фантазии у этого мужичка. Не просто так выбрал в свое время спорт, где двое с трусах обжимаются?))
Да еще и грузин, за которыми подобная "слава" в советские времена и в анекдотах отражена.
+11
-1
+10
Отберите микрофон у капитана
+11
-2
+9
Как я и предполагал, в итоге, после приказа сверху Мамиашвили отказался. Ему плевать на спортсменов.
+7
-1
+6
Неужели допущенные российские спортсмены проиграли бы "гомосексуалистам, трансвеститам и остальной нечисти"?
Это что же, теперь "гомосексуалисты, трансвеститы и остальная нечисть" выиграют олимпийское золото и встанут в один ряд с Мамиашвили, Садулаевым и другими великими российскими борцами???
Как такое может допустить Россия?
+7
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Он сам что ли хочет поехать?
+5
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Все эти политические моменты со временем забудутся, а Олимпийское золото останется на всю жизнь. И сегодня стать Олимпийскими чемпионами лишили некоторых наших спортсменов, которые стали заложниками функционеров федерации. Вот уж кого действительно жалко
+5
-1
+4
Я был в Испании, Чехии и Германии. Не ходят там по улицам гомосексуалисты с трансвеститами, и родителей 1 и родителей 2 не встречал. Может я не по тем городам и улицам ходил, где они их видят каждый раз???
+6
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+4
если не вы, то кто
будет бороться с ними?
+2
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У кого что болит...
+2
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+2
Ну конечно! Ведь все спортсмены в мире, кроме тебя геи и трансгендеры!
Кто о чем, а патриот о геях
+2
0
+2
Сказало существо, которое било женщин
+2
0
+2
Ответ Прилипп Фарфоров
Я был в Испании, Чехии и Германии. Не ходят там по улицам гомосексуалисты с трансвеститами, и родителей 1 и родителей 2 не встречал. Может я не по тем городам и улицам ходил, где они их видят каждый раз???
На олимпиаду езжай, мужик говорит что у них там сходка
+3
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Ответ Прилипп Фарфоров
Я был в Испании, Чехии и Германии. Не ходят там по улицам гомосексуалисты с трансвеститами, и родителей 1 и родителей 2 не встречал. Может я не по тем городам и улицам ходил, где они их видят каждый раз???
Да, тоже был в Барселоне, якобы столице геев в Европе, и ни разу за неделю не видел целующихсы людей в принципе. Было пару раз в метро две девушки шли и держали друг друга за руки. Это могли быть подруги. Так что то, что говорят подобные латентные голубки в серьез не воспринимаю никогда
+1
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+1
Ответ Abdul Aziz
Да, тоже был в Барселоне, якобы столице геев в Европе, и ни разу за неделю не видел целующихсы людей в принципе. Было пару раз в метро две девушки шли и держали друг друга за руки. Это могли быть подруги. Так что то, что говорят подобные латентные голубки в серьез не воспринимаю никогда
Полностью согласен с Вами ,но мне тут уже злобно ответили турбопатриоты сразу 3 человека)))
+1
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Ответ Прилипп Фарфоров
Я был в Испании, Чехии и Германии. Не ходят там по улицам гомосексуалисты с трансвеститами, и родителей 1 и родителей 2 не встречал. Может я не по тем городам и улицам ходил, где они их видят каждый раз???
В зеркале
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Ответ Чебурашка от Гены
Так напиши здесь. Никому ты, нафиг, не нужен. 😁 И, вообще, для вас, патриотов Запада лучших времён не будет. Страдайте до конца дней ваших!
Ну страдать будешь ты и уже скоро, а с такими смешными мальчиками я прощаюсь просто и быстро ….. Чао ))
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Последний абзац к чему был?
Или сейчас в тренде вставлять в каждое интервью тех,кого он перечислил
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Комментарий удален пользователем
Конец ещё впереди
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У редактора матрица сбоит
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