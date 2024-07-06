Мамиашвили об Олимпиаде: «Теперь прямая дорога в отсутствие наших лидеров кому? Гомосексуалистам, трансвеститам и остальной нечисти»

Михаил Мамиашвили считает, что МОК выполняет политический заказ.

Сегодня Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) объявила, что борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Играх в .

«Мы прошли этот путь до конца, чтобы показать мировому сообществу, что корень зла – руководство . Как бы ни отобрались, какие бы ни прошли тернии, все равно МОК выполнит политический заказ. Он не допустит нас, а если и допустит, то так, как им нужно – пятых, десятых, юношей, юниоров, чтобы мысли не было о возможности доминации.

Это лучшая команда мира! Представьте, что они конструируют? Художественная гимнастика без Винер, синхронное плавание без Покровской. Борьба без Садулаева, можно перечислять долго фамилии, приводить примеры. Эти имена фундаментально исторически вписаны в мировую историю спорта.

Теперь прямая дорога в отсутствие наших лидеров кому? Гомосексуалистам, трансвеститам и остальной нечисти», – сказал глава .