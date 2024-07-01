Михаил Мамиашвили: «Окончательное решение по участию российских борцов в Олимпиаде еще не принято»

Михаил Мамиашвили заявил, что решение об участии борцов в ОИ-2024 еще не принято.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 10 российских борцов до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. В списке не оказалось лидеров сборной, в том числе Заура Угуева, Заурбека Сидакова, Абдулрашида Садулаева.

«Это хотелки определенного круга временщиков. Те решения, которые принимает МОК или те, кто сегодня управляют МОК, никакого отношения не имеют к тем фундаментальным, жизнеутверждающим, базовым вещам, смыслом которых является олимпийское движение: толерантное отношение, рукопожатие и так далее.

Окончательное решение по участию российских борцов в Олимпиаде еще не принято», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Мамиашвили об ОИ-2024: «Пока нет информации, в чем борцы будут выступать, как и за чей счет добираться. Можно все узнать у трапа самолета и тогда же принять решение об участии»