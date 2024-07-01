Михаил Мамиашвили: «Окончательное решение по участию российских борцов в Олимпиаде еще не принято»

Теги Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная России жен Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что решение об участии борцов в ОИ-2024 еще не принято.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 10 российских борцов до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. В списке не оказалось лидеров сборной, в том числе Заура Угуева, Заурбека Сидакова, Абдулрашида Садулаева.

«Это хотелки определенного круга временщиков. Те решения, которые принимает МОК или те, кто сегодня управляют МОК, никакого отношения не имеют к тем фундаментальным, жизнеутверждающим, базовым вещам, смыслом которых является олимпийское движение: толерантное отношение, рукопожатие и так далее.

Окончательное решение по участию российских борцов в Олимпиаде еще не принято», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Мамиашвили об ОИ-2024: «Пока нет информации, в чем борцы будут выступать, как и за чей счет добираться. Можно все узнать у трапа самолета и тогда же принять решение об участии»

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14 комментариев
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Что ж ты, фраер, сдал назад?
+16
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+16
Ответ Вечно в бане
Что ж ты, фраер, сдал назад?
потому что фраер, собственно!
+13
0
+13
Они там что на ромашке гадают.
+5
0
+5
Ответ PFC_ZENIT
Советую 26 июля принять
2025 года
+3
0
+3
Ответ tlg
Они там что на ромашке гадают.
у трапа решение же примут, он говорил уже
+3
0
+3
Ветер меняется?
+2
-1
+1
Когда ж тогда будет принято? В день начала ОИ? Спортсмены же тоже люди.
+1
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Советую 26 июля принять
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Представляем,как в таких непонятках борцы готовятся
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Кем не принято??
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Ловят сигналы сверху, главное чтобы дед не оказался ..удаком.
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В последнее время возникает очень чёткое ощущение что с верху поступило пожелание не ехать.
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Мамиашвили о российских борцах на Олимпиаде:
сегодня в 10:48 «Если наши недоброжелатели не хотят, чтобы мы где-то присутствовали, то надо костьми лечь, но быть там»»
сегодня в 16.36 "Окончательное решение по участию российских борцов в Олимпиаде не принято"
И где это костьми лечь?
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