Александр Карелин: «Даже в сегодняшних условиях наши спортсмены должны ехать в Париж-2024, претендовать, подниматься на пьедестал»

Теги Олимпийская сборная России Александр Карелин Париж-2024 Борьба

Александр Карелин считает, что российским спортсменам нужно ехать в Париж-2024.

— Значит, российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду во Францию?

— Конечно. Даже тем небольшим количеством допущенных, с подтвержденными приглашениями. Если не будет совсем уж безумных требований, чтобы они на выходе из аэропорта в Париже должны были выкрикивать что-нибудь против России. Даже в сегодняшних условиях, в статусе нейтральной страны они должны ехать, претендовать, подниматься на пьедестал.

Сейчас же международные институты пошли дальше. Они сейчас говорят: все понятно, у вас есть фавориты, есть те, кто хорош собой, настоящие, сильные, а мы их не допустим, потому что один армеец, а второй динамовец, а у вас это милитаристские институты. Когда мне об этом рассказывают, я говорю: а ничего, что в прошлом году «Динамо» исполнилось 100 лет, а через неделю ЦСКА 100 лет? Нет, все равно…

Хорошо, допустят пятый номер, шестой. Приедут ребята, заявятся, и все равно будут претендовать и выигрывать. Я считаю, что они должны эту попытку совершить, и мы должны как государство и мы с вами как общество их в этих попытках поддержать, – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе.

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1 комментарий
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Хватит уже мусолить тему. Дверка на вход закрылась. Олимпиада через месяц. Отборы закончились. Кто успел отобраться в доступных видах в нейтральном статусе, тот успел. Теперь из отобравшихся могут только кого-то исключить.
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