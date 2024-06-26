Александр Карелин: «Даже в сегодняшних условиях наши спортсмены должны ехать в Париж-2024, претендовать, подниматься на пьедестал»

Александр Карелин считает, что российским спортсменам нужно ехать в Париж-2024.

— Значит, российские спортсмены должны ехать на во Францию?

— Конечно. Даже тем небольшим количеством допущенных, с подтвержденными приглашениями. Если не будет совсем уж безумных требований, чтобы они на выходе из аэропорта в должны были выкрикивать что-нибудь против России. Даже в сегодняшних условиях, в статусе нейтральной страны они должны ехать, претендовать, подниматься на пьедестал.

Сейчас же международные институты пошли дальше. Они сейчас говорят: все понятно, у вас есть фавориты, есть те, кто хорош собой, настоящие, сильные, а мы их не допустим, потому что один армеец, а второй динамовец, а у вас это милитаристские институты. Когда мне об этом рассказывают, я говорю: а ничего, что в прошлом году «Динамо» исполнилось 100 лет, а через неделю ЦСКА 100 лет? Нет, все равно…

Хорошо, допустят пятый номер, шестой. Приедут ребята, заявятся, и все равно будут претендовать и выигрывать. Я считаю, что они должны эту попытку совершить, и мы должны как государство и мы с вами как общество их в этих попытках поддержать, – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе.