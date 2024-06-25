Получившая нейтральный статус всадница Валерия Гинева не выступит на Олимпиаде

Получившая нейтральный статус российская всадница Валерия Гинева не выступит на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу Федерации конного спорта России (ФКСР).

В ФКСР уточнили, что Гинева является спортсменкой «второго эшелона». При этом на Олимпиаду не поедет ни один из четырех спортсменов, ранее получивших нейтральный статус.

25 июня стало известно, что Гинева получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI). Ранее его оформили Александра Изместьева, Алексей Мащенков, Анна Сущева и Алексей Тюшкевич.