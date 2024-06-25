Светлана Колесниченко: «Олимпиаду смотреть буду, чтобы сделать выводы и строить новые планы»

Теги синхронное плавание Олимпийская сборная России Париж-2024 Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Светлана Колесниченко объяснила, почему будет смотреть Олимпийские игры-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа без участия российских синхронисток.

«Я смотрю все международные старты, чтобы увидеть, что делают девочки из других стран, как они взаимодействуют с новыми правилами, как их судят. Олимпиаду смотреть буду, чтобы сделать выводы и строить новые планы.

Раньше было четкое понимание – у нас чемпионат Европы и мира, знаем, какой график тренировок, когда нужно выйти на пик. Сейчас мы вообще не знаем, что и как будет происходить. Мы в любой момент готовы собраться и выйти на тренировку. В такое интересное время живем», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Колесниченко.

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