«Все разговоры о том, что без нас на Западе не обойдутся, – это в пользу бедных. Прекрасно обойдутся». Мамиашвили о санкциях в спорте

Теги Владимир Путин МОК Михаил Мамиашвили ФСБР Борьба

Михаил Мамиашвили объяснил, почему российские борцы не отказались от Олимпиады.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены могут участвовать в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

– Мы с вами знакомы не один десяток лет, но, признаться, ваша позиция в отношении Олимпиады в Париже оказалась для меня неожиданной. Вы – офицер, человек с четкими представлениями о гражданском долге, чести, патриотизме и, казалось бы, никак не должны поощрять участие российских атлетов в Играх на условиях, что им предлагаются сейчас.

– Давайте откровенно: та ситуация, которая возникла благодаря усилиям очень небольшой, но очень мощной части мирового сообщества, рано или поздно закончится.

Сейчас она в разгаре, но посмотрите: президент нашей страны ведь не прерывает свои контакты со своими иностранными коллегами? Более того, постоянно говорит о нашем желании к равноправному диалогу. Это не мы закрылись от мира, это от нас пытаются закрыться. Пойти по такому же пути, наверное, было бы ошибкой.

– Но ведь многие ваши коллеги придерживаются противоположной точки зрения?

– Я могу говорить только за свой вид спорта, который досконально знаю. Если бы мы в свое время хлопнули дверью, сегодня имели бы в мировой борьбе совершенно иной морально-психологический климат. Здесь же все просто, в точности по поговорке: «Нет тела – нет дела».

Все разговоры о том, что без нас на Западе не обойдутся, – это в пользу бедных. Прекрасно обойдутся. Некоторые даже будут рады тому, что нет былой конкуренции. Неслучайно же люди употребляют запрещенные препараты только ради того, чтобы повесить себе на шею ту или иную медаль?

Но наше присутствие в борцовском мире – это прежде всего тиражирование тех ценностей, которые всегда у нас были. Навязывание того, что мы сейчас постоянно слышим из уст высших руководителей Международного олимпийского комитета (МОК), а именно доносительства, разделения по политическим лагерям, отмены рукопожатий и так далее, – это совершенно не присуще борцовской среде, – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

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21 комментарий
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До них постепенно стало доходить!
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Ответ Ебздрогыч
До них постепенно стало доходить!
поверьте они давно это знали, просто на публике в целях безопасности лучше подобное мнение не транслировать, целее будешь как говорится
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Когда Запад решит возобновить отношения, придется договариваться уже не с Москвой, а с Пекином.
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Наконец-то дошло, что альтернативой Олимпиады являются не межгалактические турниры, а игры БРИКС со всеми своими позорными нюансами или вообще отмененные игры Дружбы.
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Мнение адекватного человека
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+4
"Сейчас она в разгаре, но посмотрите: президент нашей страны ведь не прерывает свои контакты со своими иностранными коллегами?"
Это с кем же? С пухляшом северокорейским?
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Если ты плюнешь в толпу - она утрется, но если толпа плюнет в тебя - ты утонешь. Ауф.
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RT.....)Прикольно вопросы задают.)Как к стенке за измену не поставили,загадка.))
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Голос здравого смысла просочился)
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Уже обходятся прекрасно.
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Но к здравой мысли и тут приплёл, что виноват проклятый запад, а ввп- белый и пушистый.
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Человек с четкими представлениями о чести, долге, который бьёт женщин? Есть на кого равняться
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Неужели хоть до кого то дошло!!? И это явно не Журовы,Валуевы и прочие депутаты. Жаль, что мало здравомыслящих.
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Стадия принятия?
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Не ожидал от Мамиашвили такого адекватного ответа.
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И эти все разговоры в голове Мамиашвили
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one-two-three-four
WE DON’T WANT THE FU…N’ WAR !!
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Ответ Ебздрогыч
До них постепенно стало доходить!
В это раз Вы ошибаетесь....
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Ответ doctor3006
Но к здравой мысли и тут приплёл, что виноват проклятый запад, а ввп- белый и пушистый.
а как ты хочешь? фулл правду? что себе приговор подписал? ты в тбилиси/вильнюсе живешь?
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Ответ eyeballerswow
а как ты хочешь? фулл правду? что себе приговор подписал? ты в тбилиси/вильнюсе живешь?
Мог об этом просто помолчать, а не врать.
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