«Все разговоры о том, что без нас на Западе не обойдутся, – это в пользу бедных. Прекрасно обойдутся». Мамиашвили о санкциях в спорте

Михаил Мамиашвили объяснил, почему российские борцы не отказались от Олимпиады.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены могут участвовать в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

– Мы с вами знакомы не один десяток лет, но, признаться, ваша позиция в отношении Олимпиады в Париже оказалась для меня неожиданной. Вы – офицер, человек с четкими представлениями о гражданском долге, чести, патриотизме и, казалось бы, никак не должны поощрять участие российских атлетов в Играх на условиях, что им предлагаются сейчас.

– Давайте откровенно: та ситуация, которая возникла благодаря усилиям очень небольшой, но очень мощной части мирового сообщества, рано или поздно закончится.

Сейчас она в разгаре, но посмотрите: президент нашей страны ведь не прерывает свои контакты со своими иностранными коллегами? Более того, постоянно говорит о нашем желании к равноправному диалогу. Это не мы закрылись от мира, это от нас пытаются закрыться. Пойти по такому же пути, наверное, было бы ошибкой.

– Но ведь многие ваши коллеги придерживаются противоположной точки зрения?

– Я могу говорить только за свой вид спорта, который досконально знаю. Если бы мы в свое время хлопнули дверью, сегодня имели бы в мировой борьбе совершенно иной морально-психологический климат. Здесь же все просто, в точности по поговорке: «Нет тела – нет дела».

Все разговоры о том, что без нас на Западе не обойдутся, – это в пользу бедных. Прекрасно обойдутся. Некоторые даже будут рады тому, что нет былой конкуренции. Неслучайно же люди употребляют запрещенные препараты только ради того, чтобы повесить себе на шею ту или иную медаль?

Но наше присутствие в борцовском мире – это прежде всего тиражирование тех ценностей, которые всегда у нас были. Навязывание того, что мы сейчас постоянно слышим из уст высших руководителей Международного олимпийского комитета (МОК), а именно доносительства, разделения по политическим лагерям, отмены рукопожатий и так далее, – это совершенно не присуще борцовской среде, – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.