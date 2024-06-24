Абасгаджи Магомедов: «Если наших чемпионов не будет в Париже, Олимпиада получится неполноценной»

Борец Абасгаджи Магомедов высказался о конкуренции на Играх-2024.

– Если российских борцов не будет на Олимпиаде в Париже, турнир утратит смысл?

– Конечно. Все знают, какая сборная в борьбе лучшая. И все ждут там сборную России. У нас три олимпийских чемпиона в команде. И, если их не будет в , Олимпиада получится неполноценной.

– В последние два года общаетесь с иностранными борцами? Как они относятся к ситуации с отстранением россиян и белорусов?

– Они сами говорят, что это несправедливо. Вот нас в прошлом году не допустили до чемпионата Европы. И они говорят: «Мы не чувствуем себя чемпионами Европы». Потому что сборной России там нет. В этом году они более серьезно воспринимали чемпионат Европы в Бухаресте, – сказал Магомедов.