Абасгаджи Магомедов: «Если наших чемпионов не будет в Париже, Олимпиада получится неполноценной»

Теги вольная борьба сборная России по борьбе Париж-2024 Абасгаджи Магомедов Борьба

Борец Абасгаджи Магомедов высказался о конкуренции на Играх-2024.

– Если российских борцов не будет на Олимпиаде в Париже, турнир утратит смысл?

– Конечно. Все знают, какая сборная в борьбе лучшая. И все ждут там сборную России. У нас три олимпийских чемпиона в команде. И, если их не будет в Париже, Олимпиада получится неполноценной.

– В последние два года общаетесь с иностранными борцами? Как они относятся к ситуации с отстранением россиян и белорусов?

– Они сами говорят, что это несправедливо. Вот нас в прошлом году не допустили до чемпионата Европы. И они говорят: «Мы не чувствуем себя чемпионами Европы». Потому что сборной России там нет. В этом году они более серьезно воспринимали чемпионат Европы в Бухаресте, – сказал Магомедов.

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