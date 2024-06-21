Глава ЦСП об условиях МОК: «Такую тактику использовали рабовладельцы и их последователи – нацисты в концлагерях. Звериный оскал вновь широко улыбнулся нам»

Директор ЦСП Георгий Брюсов высказался о допуске российских атлетов к ОИ-2024.

«Итак, только 10 российских борцов получили приглашения на Олимпийские игры в Париже в качестве AIN. Из них всего четыре первых номера сборной России.

Можно было составлять и защищать в Минспорте планы подготовки, готовиться, проводить самый зрелищный за последние годы чемпионат России. Но! Отбор на Олимпиаду провели без нас и за нас.

Выжившее из ума политбюро МОК в очередной раз выстрелило себе в ногу. Оно фактически уничтожило собственными руками репутацию своего главного детища.

Не допустить на Олимпиаду под надуманными предлогами сильнейших борцов планеты, в первую очередь двукратного победителя Игр Абдулрашида Садулаева, – это лишить турнир смысла и обесценить победу.

По сути это признал и сам МОК, поставив фото главного противостояния десятилетия «Снайдер – Садулаев» на обложку борцовского раздела сайта Парижа-2024.

Теперь понятно, что значили все эти танцы с допуском, поддержание негасимого виртуального очага надежды. Это все элемент тактической игры. Как сказал наш президент Владимир Путин, «нас водили за нос». А мы?

1. И правда, если нашу страну не хотят видеть во вражеском Париже, что там должны делать спортсмены сборной России?

2. Если поражены в правах командные виды спорта, не едут наши пловцы, синхронистки, художницы, фехтовальщики, гимнасты, боксеры и т.д. Почему едут другие? Где же единство сборной команды?

3. ⁠И, наконец, если самые достойные и титулованные в команде забанены, почему таким несправедливым шансом должны пользоваться «честолюбивые дублеры»?

Очевидно, что такую тактику использовали рабовладельцы и их последователи – нацисты в концлагерях. Звериный оскал вновь широко улыбнулся нам, когда полицаи этого концлагеря не дали попрощаться спортсменке со своим отцом простой и святой фразой «Ты мой герой».

И несмотря на то, что фраза была тут же удалена, недремлющий концлагерь ее моментально отметил (представляю, как при этом одобрительно хрюкнули их хозяева в МОК). Как и всех, кто разделил эту простую человеческую горечь утраты самого дорогого человека в жизни.

И вот теперь я хочу задать вопрос самому себе и всем, кто должен принять окончательное решение, а ради чего мы так упорно стремимся отправить наших спортсменов туда, где не будет ни чести, ни уважения, ни поддержки, ни помощи? Кто на себя возьмет эту ответственность за наших ребят, членов сборной команды России?

Зачем подыгрывать тем, кто сознательно уничтожает единство российского спорта, его единение с народом? Народом, который в это же самое время воюет и кладет свои жизни за то, чтобы американские, английские, французские и немецкие ракеты и мины никогда не прилетели к нам, не убивали и калечили наших детей.

Я уверен, что ответ на все эти вопросы очевиден», – написал директор спортивной подготовки сборных России в соцсети.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?