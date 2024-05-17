Зеленский о призывах к олимпийскому перемирию: «Для меня пока это звучит как неживая история»
Владимир Зеленский считает инициативу олимпийского перемирия «неживой историей».
Ранее к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже призвали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.
«У нас уже было прекращение огня <...> Есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? <...> Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит как неживая история», – цитирует президента Украины Зеленского агентство РБК-Украина.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
ты же ржал когда тебе про Минские соглашения говорили. А че щас не смеешься? не смешно? не понял да? Это Россия (В.В. Жириновский)
И тогда режим рухнет и заживём!
Цитировать Навального - грустно.
Хозяева приказали "до последенего", значит до последнего.
А запятые ты по приколу потерял, или тоже, "патриотиков позлить"?
Почему с тобой, юродивым, пытаются общаться вежливо
А ты себя ведёшь как ребенок, кидаешься на всех, да и в целом несёшь какую-то чушь