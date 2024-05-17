Зеленский о призывах к олимпийскому перемирию: «Для меня пока это звучит как неживая история»

Теги Париж-2024 Политика Владимир Зеленский Легкая атлетика

Владимир Зеленский считает инициативу олимпийского перемирия «неживой историей».

Ранее к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже призвали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.

«У нас уже было прекращение огня <...> Есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? <...> Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит как неживая история», – цитирует президента Украины Зеленского агентство РБК-Украина.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?

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72 комментария
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Тут в принципе не о чем говорить. Даже в теории. Можно начать с того, что России на ОИ не будет, поэтому с чего бы нам какое-то там перемирие устраивать?)
+56
-12
+44
надо быть полным идиотом, что бы согласиться на перемирие, дав возможность противнику перестроиться, перебросить силы и тд.
+41
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+32
Ответ Radik_2.0
надо быть полным идиотом, что бы согласиться на перемирие, дав возможность противнику перестроиться, перебросить силы и тд.
Самое тут смешное то, что если бы преимущество было бы на их стороне, ни о каком перемирии никто бы не заикался ;)
+48
-16
+32
а нас за що(((((((

ты же ржал когда тебе про Минские соглашения говорили. А че щас не смеешься? не смешно? не понял да? Это Россия (В.В. Жириновский)
+60
-31
+29
Дай бог, скоро ты будешь неживой. И не обязательно, чтоб тебя русские убрали. Своих тоже немало, особенно тех, кого твои тцкашники пакуют на смерть или убивают в лесах на границе в надежде покинуть страну.
+34
-24
+10
Ммммм, какая спортивная новость.
+14
-6
+8
Ответ Alexandr Vladimirovitch
Цитирование Жириновского - это в общем-то всё что нужно знать об уровне самоуважения современных патриотов в россии
ну конечно у тебя подгорать будет. Жириновский ведь про украину всё в точности сказал. Всё сбылось. Про то что на украине выборов больше не будет) даже тут угадал))) поэтому грустишь. Ну грусти, мы довольны
+28
-20
+8
Ответ Товарищ Бразаускас
Судя по количеству минусов, на ветке сидят сами знаете кто
404 украинца
+11
-5
+6
Ответ Alexandr Vladimirovitch
Цитирование Жириновского - это в общем-то всё что нужно знать об уровне самоуважения современных патриотов в россии
Написал название страны с маленькой буквы - ух борец с режимом, вот осталось только первую букву маленькой, а остальные - заглавные
И тогда режим рухнет и заживём!
+12
-6
+6
Ответ Alexandr Vladimirovitch
Цитирование Жириновского - это в общем-то всё что нужно знать об уровне самоуважения современных патриотов в россии
Цитировать Жириновского - весело.
Цитировать Навального - грустно.
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Ответ unreality
Самое тут смешное то, что если бы преимущество было бы на их стороне, ни о каком перемирии никто бы не заикался ;)
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
+6
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+5
Ответ 99cm5djnc4
Дай бог, скоро ты будешь неживой. И не обязательно, чтоб тебя русские убрали. Своих тоже немало, особенно тех, кого твои тцкашники пакуют на смерть или убивают в лесах на границе в надежде покинуть страну.
Как говорят некоторые Украинцы, Тиса охраняется в разы надежнее, чем граница с РФ.
Хозяева приказали "до последенего", значит до последнего.
+10
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Никто с обманщиком и не собирался заключать так называемое олимпийское перемирие.
Он с 21 мая узурпатор
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+5
Никто с обманщиком и не собирался заключать так называемое олимпийское перемирие.
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+4
Это зачем тут постят? Олимпийской дисциплины по употреблению кокса пока нет
+14
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+4
Неживая история - это будущее Украины как государства.
+7
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Ответ Alexandr Vladimirovitch
Цитирование Жириновского - это в общем-то всё что нужно знать об уровне самоуважения современных патриотов в россии
А Либерасне всегда все не так ... Вечно ноющие
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+2
С вами был договор в 22ом, но кто то его нарушил, теперь не ной, лучше расскажи куда деньги дели выделенные на укрепы под Харьковом
+10
-8
+2
Очередной кряк петушка с 404
+5
-3
+2
Ответ Radik_2.0
надо быть полным идиотом, что бы согласиться на перемирие, дав возможность противнику перестроиться, перебросить силы и тд.
Надо быть полным идиотом, чтобы вообще верить хоть каким-то договоренностям с xxl и их европейскими друзьями.
+4
-2
+2
Скорее бы уже этого фашиста грохнули!!!
+6
-5
+1
Ответ Валерий З.
Минск-1 подписали после разгрома в Иловайске, Минск-2 после разгрома в Дебальцево.
И оба Минска показали, что договариваться с ними в принципе нельзя ;)
+4
-3
+1
Зеля, ты попрыгай, может поможет?
+13
-12
+1
Если бы у Украины сейчас была стратегическая инициатива на фронте, кто-то бы заикнулся об олимпийском перемирии? Вопрос риторический)
+4
-3
+1
Ответ Vitaliy D.
А Либерасне всегда все не так ... Вечно ноющие
так либeраст это сам жиpик и был лдпр ( либерально демократическая партия России)
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Ответ NoThanks
Харьков освободим до ОИ - так и образуется временное перемирие условное на пару недель...
Для Харькова нужна группировка в 300000 минимум. Город очень крупный. Надеюсь есть в резерве.
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Ответ Alexandr Vladimirovitch
>а в марте 2024 есть украина? хороший кстати вопрос, учитывая то что уже даже по белгородским жилым домам прилетают российские снаряды
это ракеты выпущенные не украиной а бандформированиями))) ничего страшного Саш, жди и тебя вылечим
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Ответ Alexandr Vladimirovitch
наблюдать за рваньём патриотиков от маленькой буквы в слове россия - классическая забава. Десятки тысяч погибших соотечественников на войне с неопределёнными целями заботят патриотиков меньше чем маленькая буква в слове россия где-то в интернете.
Ух какой ты злой
А запятые ты по приколу потерял, или тоже, "патриотиков позлить"?
Почему с тобой, юродивым, пытаются общаться вежливо
А ты себя ведёшь как ребенок, кидаешься на всех, да и в целом несёшь какую-то чушь
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Ответ Alexandr Vladimirovitch
ещё разок - настолько не уважать себя, чтобы использовать жириновского как ориентир для каких-либо "прогнозов" - может только современный патриотик. "украины не будет в марте 24-го года" - на многочисленные позоры пациента обращать внимание мы не будем, ведь по классике патриотики выборочно притягивают за уши нужные факты, избегая тысячи других. А ты главное убеждай себя что кто-то там в интернете подгорает от твоего бреда, над которым уже даже смеяться надоело.
а в марте 2024 есть украина???????? или там территория просто)))) гори
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Ответ Товарищ Бразаускас
Судя по количеству минусов, на ветке сидят сами знаете кто
Они еще и пишут(на ненавистном им русском языке),но стесняются собственного языка и стесняются того,что все узнают что они Украинцы.
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