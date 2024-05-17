Зеленский о призывах к олимпийскому перемирию: «Для меня пока это звучит как неживая история»

Владимир Зеленский считает инициативу олимпийского перемирия «неживой историей».

Ранее к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже призвали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.

«У нас уже было прекращение огня <...> Есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? <...> Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит как неживая история», – цитирует президента Украины Зеленского агентство РБК-Украина.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?