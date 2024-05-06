Иван Черезов: «Если раньше нас просто допускали без флага и гимна, то теперь условия стали унизительными. Нам предлагают чуть ли не отрешение от Родины»

Иван Черезов назвал унизительными критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.

— Что думаете об условиях, на которых наших атлетов допускают на Игры в Париж?

— Мы знаем позицию разных лидеров общественного мнения в спорте. Скажу про себя. Я в девять лет пришел в биатлон и 27 лет занимался спортом, жил в этом мире. Так что тяжело воспринимать, что этот мир теперь стал другим. Все-таки есть более важные ценности. Если раньше нас просто допускали без флага и гимна, то теперь условия стали унизительными. Нам предлагают чуть ли не отрешение от Родины! Я ничего не имею против тех спортсменов, которые на Олимпиаду поедут. Я буду за них болеть, буду их поддерживать. Здесь спортсмен принимает решение сам.

Спорт всегда, а в текущих условиях особенно, очень хорошо поддерживался государством. Поэтому у спортсменов и должны быть некие обязательства. Но в любом случае мы поддерживаем наших атлетов, которые выступают за рубежом. Такие ребята есть в большом теннисе, в футболе, в хоккее. Но то, что сейчас вытворяет МОК! Они сами говорят, что они вне политики, но по факту это не так. Да и слова Баха, который просил следить за нашими атлетами. Это уже трэш какой-то!

— Игры дружбы, Спартакиаду в данном случае можно назвать альтернативой или заменой Олимпиадам и чемпионатам мира?

— Сложно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от вида спорта. Есть виды, где азиатские страны — реально сильные конкуренты, а есть виды спорта, где основную силу представляют европейцы. Сказать, что Спартакиады и Игры дружбы на порядок слабее чемпионатов мира и Олимпиад, — неверно, все зависит от вида спорта.

— А если брать биатлон?

— Вы знаете, что здесь сильнее европейцы: Норвегия, Швеция, Франция, Германия. То же самое и в лыжных гонках. В тяжелой атлетике же, наоборот, в Азии все соперники. Так что под одну гребенку всех нельзя определять. Но Игры дружбы сейчас – это один из инструментов для привлечения топовых спортсменов из других стран. Надо им пользоваться. В одном виде спорта это может быть слабая конкуренция, но в другом – достойная. Надо проводить и надо участвовать! — сказал Черезов.