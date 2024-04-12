Мамиашвили о требовании Украины не допускать россиян: «Видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство»

Теги вольная борьба греко-римская борьба Михаил Мамиашвили Париж-2024 НОК Украины Борьба

Мамиашвили прокомментировал требование Украины не допускать российских борцов.

Ранее руководители НОК, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы Украины направили в МОК письмо с требованием не допускать девятерых российских борцов к Олимпиаде, ссылаясь на то, что они «нарушают требования нейтралитета».

«Можно только сожалеть об этом, какие бы условия не предлагали жизненные обстоятельства, что-то людское в любом случае должно оставаться.

К сожалению, мы видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство Украины, которые тиражируют эту унизительную процедуру. Это же не вчера появилось.

Мы стараемся сохранять спокойствие и максимально сконцентрироваться на самой подготовке, на отборе, а дальше уже жизнь и Господь нам даст возможность определиться.

Единственное, еще раз хочу подчеркнуть, что решение [о поездке на Олимпиаду] будет максимально взвешенным, оно ни в коей степени не должно идти вразрез с интересами государства и чаяниями людей. Мы – часть нашего государства, часть нашего великого народа», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Они только и могут требовать да попрошайничать.
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