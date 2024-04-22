Михаил Мамиашвили: «Украинские борцы – несчастные люди. Постоянно идет стукачество, доносительство – это так унизительно и позорно»

Михаил Мамиашвили заявил, что украинские борцы стали изгоями.

«Наши братья, украинские борцы – они несчастные люди, мне жалко на них смотреть. Жалко.

Они, к большому сожалению, оказались под давлением своего политического руководства, они оказались изгоями. Они не общаются, они не участвуют ни в каких посиделках, в любом мероприятии, которое происходит, к сожалению.

Они идут с опущенными головами, и постоянно идет стукачество, доносительство. Это так унизительно и так позорно. Но, наверное, иногда и через это тоже надо пройти», – сказал глава .

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