Садулаев о поддержке от Снайдера: «Мы на связи, он мне звонит один-два раза в месяц. У нас у борцов – братство»

Абдулрашид Садулаев рассказал об общении с американцем Кайлом Снайдером.

Ранее двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Садулаева не допустили до отборочных стартов в Баку, где разыгрывались квоты на Олимпиаду-2024 в Париже. Американец Кайл Снайдер поддержал россиянина и призвал разрешить ему соревноваться.

– Где вам написал сообщение Снайдер?

– Мы на связи [в мессенджере], он мне звонит один или два раза в месяц. У нас у борцов – братство, общаемся. Мы соперники только на ковре. И с тем же Алиханом [Жабраиловым] у нас только спортивный интерес. На личные отношения это не переходит.

– Когда Кайл Снайдер приезжал в Дагестан, было видно, что ему много чего подарили. Что из этого подарили именно вы?

– Это мы все подарили. Вместе с людьми. Присвоили ему звание почетного гражданина Чародинского района, подарили участок земли, – рассказал Садулаев.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины