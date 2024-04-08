«Снайдер сказал: «Хочу, чтобы Россия была на Олимпиаде. Без российских борцов победа не станет полноценной». Тренер Гацалов о поддержке от американца

Теги вольная борьба Олимпийская сборная России Хаджимурад Гацалов сборная России по борьбе сборная США Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Кайл Снайдер Алихан Жабраилов Борьба

Тренер российских борцов рассказал о поддержке со стороны Кайла Снайдера из США.

Ранее двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе россиянина Абдулрашида Садулаева не допустили до отборочных стартов в Баку, где разыгрывались квоты на Олимпиаду-2024 в Париже. Американец Кайл Снайдер поддержал Садулаева и призвал разрешить ему соревноваться.

– Абдулрашид Садулаев тренируется в данный момент?

– Не знаю, тренировался ли он в эти два дня, но я знаю, что он профессионал и будет готовиться. Несмотря на то, что его не взяли на этот турнир, лицензию взял [Алихан] Джабраилов.

Абдулрашид опытный и стабильно хорошую борьбу показывает, но он понимает, что сейчас каждый день на счету, не время отдыхать – олимпийский год. И я считаю, что ребята должны быть в оптимальной форме.

– Опубликовали сообщение Кайла Снайдера со словами поддержки. А где и когда оно пришло?

– Абдулрашид и Кайл общаются, и ему (Садулаеву) это пришло в сообщениях. Они дружат, они соперники, и Кайл Снайдер сказал: «Я хочу, чтобы Россия была на Олимпиаде. Я хочу выиграть эти Игры, и без российских борцов эта победа не станет полноценной. Пока России нет на играх, никакого удовлетворения от победы нет», – рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

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4 комментария
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Тьфу, пишите имена спортсменов. Это же не тот Снайдер, о котором сразу думает нормальный любитель спорта.
+3
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+3
Ответ Дмитрий Рабко
Тьфу, пишите имена спортсменов. Это же не тот Снайдер, о котором сразу думает нормальный любитель спорта.
"Тот самый Снайдер" не может прокомментировать готовится к турнирам по Сумо )
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Тьфу, пишите имена спортсменов. Это же не тот Снайдер, о котором сразу думает нормальный любитель спорта.
Я тоже сразу подумал про Зака Снайдера
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Рабко
Тьфу, пишите имена спортсменов. Это же не тот Снайдер, о котором сразу думает нормальный любитель спорта.
Голандец Снейдер вроде
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