Ишмуратова прокомментировала недопуск Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.

«Садулаев — представитель «Динамо». Уже было сказано, что спортсмены «в погонах» не будут допущены до ОИ. Рассчитывать на снисхождение МОК после всего заявленного смысла нет.

Даже если предположить, что если бы дали возможность приехать на соревнования, пришлось бы подписывать гнусные бумажки. Не думаю, что он пошел бы на это», — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины