Светлана Ишмуратова: «Садулаев — представитель «Динамо». Уже было сказано, что спортсмены «в погонах» не будут допущены до Олимпиады»

Теги Светлана Ишмуратова вольная борьба сборная России по борьбе Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Борьба

Ишмуратова прокомментировала недопуск Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.

«Садулаев — представитель «Динамо». Уже было сказано, что спортсмены «в погонах» не будут допущены до ОИ. Рассчитывать на снисхождение МОК после всего заявленного смысла нет.

Даже если предположить, что если бы Абдулрашиду дали возможность приехать на соревнования, пришлось бы подписывать гнусные бумажки. Не думаю, что он пошел бы на это», — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

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6 комментариев
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Продинамили динамовца, супостаты.
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Надо корректнее писать - не просто представитель Динамо, а офицер Росгвардии.
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"Уже было сказано, что спортсмены «в погонах» не будут допущены" --- Даже Ишмуратова это знает и понимает. А эти тут истерику закатывают.
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Как удачно всё сложилось. И "гнусные бумажки" подписывать не придется. Спасибо, МОК!
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Спортсмен в погонах - звучит неуважительно к сотрудникам силовых структур...надо проверить эту экспертшу в погонах на дискредитацию армии.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Надо корректнее писать - не просто представитель Динамо, а офицер Росгвардии.
Офицеры служат, а те кто в погонах только на военном билете просто деньги государственные получают.
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