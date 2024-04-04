Мамиашвили о недопуске Садуалева к лицензионному олимпийскому турниру: «Оспаривать пока нечего, это не решение суда»

Мамиашвили прокомментировал недопуск Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.

«Неприятная вещь, у Мусы (Евлоева) запрет, теперь проблема с Абдулрашидом. Оспаривать пока нечего, это не решение суда.

Сейчас мы разбираемся с ситуацией, чтобы получить максимально возможную информацию, услышать аргументацию. У него доступа к «Афине» (внутренняя система регистрации борцов) нет», – сказал Михаил Мамиашвили.

Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Для завоевания лицензий борцам нужно выйти в финал.

Борца Абдулрашида Садулаева по решению МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Баку