Мамиашвили о недопуске Садуалева к лицензионному олимпийскому турниру: «Оспаривать пока нечего, это не решение суда»
Мамиашвили прокомментировал недопуск Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.
«Неприятная вещь, у Мусы (Евлоева) запрет, теперь проблема с Абдулрашидом. Оспаривать пока нечего, это не решение суда.
Сейчас мы разбираемся с ситуацией, чтобы получить максимально возможную информацию, услышать аргументацию. У него доступа к «Афине» (внутренняя система регистрации борцов) нет», – сказал Михаил Мамиашвили.
Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Для завоевания лицензий борцам нужно выйти в финал.
Борца Абдулрашида Садулаева по решению МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Баку