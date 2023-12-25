Михаил Мамиашвили: «Убежден, что львиная доля международных федераций проголосовала бы за допуск россиян без ограничений»

Теги МОК Михаил Мамиашвили Матч ТВ Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о допуске россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе.

— Как МОК озвучил решение, вы с этой мыслью живете в каком настроении?

— Это вытекает из тех спорных рекомендаций, которые были озвучены МОК около двух лет назад. МОК ищет возможность выйти из ситуации, в которую сам себя поставил.

Ни в одной хартии, ни в уставах федераций речи о данных рекомендациях не идет. Не международные федерации, не спортивная общественность принимали решения, это отдельная группа лиц понятного сообщества. Но я не думаю, что решения, которые принял Ватикан, мягко говоря, спорные, были согласованы с паствой.

Наверное, решение было бы немного другим или желание паствы по этим вопросам. Здесь прослеживаются идентичные настроения и перспективы МОК.

— Если бы решение принимала комиссия спортсменов МОК, оно было бы другим?

— Однозначно. Убежден, что львиная доля международных федераций проголосовали бы за допуск россиян без ограничений, — глава Федерации спортивной борьбы России. 

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