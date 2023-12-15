Михаил Мамиашвили об условиях допуска: «Они были приняты в одностороннем порядке под политическим давлением»

Теги Владимир Путин МОК сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили связал условия допуска России до Игр-2024 с политикой.

«Думаю, что президент дал посыл к тому, чтобы спортивное сообщество наконец-то определилось и приняло решение по условиям МОК здесь и сейчас. Однако предложенные требования просто не укладываются в Олимпийскую хартию и в рамки уставов общественных организаций.

Никто не участвовал в их широком обсуждении и целесообразности, они были приняты в одностороннем порядке под политическим давлением. Поэтому спортивное сообщество должно заявить о своей позиции, не надо идти по пути некоего радикализма, надо лишь все взвесить и понять, чего мы хотим», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

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1 комментарий
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«Они были приняты в одностороннем порядке --- Да, МОК с Мамиашвили не посоветовался, всё сам, всё сам.
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