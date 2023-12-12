Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о допуске россиян и белорусов: «Делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Тони Эстанге Борьба

Оргкомитет Парижа-2024 приветствовал решение о допуске российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде-2024 индивидуально и в нейтральном статусе.

«Мы как оргкомитет приветствуем и уважаем это решение. И мы будем приветствовать участие спортсменов в соответствии с указанными правилами, то есть без флагов, гимнов, должностных лиц и командных видов спорта.

Таким образом, эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», – сказал глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге, чьи слова цитирует Reuters.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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22 комментария
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так унижают, неужели кто-то поедет.пошли они со своей олимпиадой.ведь они нарушают хартию игр и все молчат.
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Таким образом, эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024»

- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету. Не дают человеку спокойно жить...

Дом России на Играх-2008 открылся в Пекине вечером накануне открытия Олимпиады в присутствии российских спортивных функционеров, спортсменов и почетных гостей, передает корреспондент РИА Новости
"Хорошее душевное состояние наших спортсменов - залог их успеха на Играх, Дом России - это маленький кусочек русской земли, который станет местом отдыха и обретения душевного равновесия", - сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев, принявший участие в празднике открытия Дома Russian Bosco Club.

Russian Bosco Club расположился в одном из самых популярных и живописных мест отдыха жителей и гостей столицы предстоящих Игр - парке Хоухай. Дом России занимает утопающую в ивовых деревьях и лотосах набережную, где в обычное время располагается один из известных в Пекине ресторанных клубов.
На время расположения здесь российских гостей китайские галереи и павильоны наполнятся звуками русской музыки, ароматами русской еды и громкими чествованиями российских спортсменов.
Вечером пристань у озера превратилась в импровизированную арену китайского цирка. Гости, приглашенные на открытие Дома, могли попасть в него только после прогулки по озеру, которая заняла достаточно времени, чтобы каждый из них успел проголодаться.
Кухня Русского дома - особая гордость его организаторов. Повара, приехавшие в Пекин специально из Москвы, радуют гостей традиционными русскими пирожками и некоторыми шанхайскими прелестями, которые при этом тоже готовятся россиянами и адаптированы к вкусовым привычкам европейцев.
Как рассказал журналистам Тягачев, в Русском доме будут чествовать не только спортсменов, но также принимать иностранных гостей

Делегация России на летних Олимпийских играх-2008 будет насчитывать 800 человек, из которых спортсмены будут составлять 450-460. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил начальник Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских играх, доктор педагогических наук Игорь Казиков.
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Понимаю, что спортсмены всю жизнь посвящают спорту, но это унижение. То есть, ты - оно и выступаешь непонятно за что. Унижение априори. А там непонятно какое отношение будет к нашим.
США бойкотировали нашу Олимпиаду, СССР не выступил в Америке. Некоторые спортсмены не смогли исполнить свою мечту, зато страна сохранила своё лицо! И те, кто не поехал вопреки всему, содействовали сохранению лица своей Родины.
Лучше уж пусть за чужие страны выступают, раз им так важно поехать.Все равно не за свой флаг будут выступать. Уверен, не надо проходить через собственное унижение и способствовать унижению своей страны.
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Номера без клопов чтобы были. А то знаем ваши варварские приветствия.
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Ответ Mukunku 64
Таким образом, эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024» - Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету. Не дают человеку спокойно жить... Дом России на Играх-2008 открылся в Пекине вечером накануне открытия Олимпиады в присутствии российских спортивных функционеров, спортсменов и почетных гостей, передает корреспондент РИА Новости "Хорошее душевное состояние наших спортсменов - залог их успеха на Играх, Дом России - это маленький кусочек русской земли, который станет местом отдыха и обретения душевного равновесия", - сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев, принявший участие в празднике открытия Дома Russian Bosco Club. Russian Bosco Club расположился в одном из самых популярных и живописных мест отдыха жителей и гостей столицы предстоящих Игр - парке Хоухай. Дом России занимает утопающую в ивовых деревьях и лотосах набережную, где в обычное время располагается один из известных в Пекине ресторанных клубов. На время расположения здесь российских гостей китайские галереи и павильоны наполнятся звуками русской музыки, ароматами русской еды и громкими чествованиями российских спортсменов. Вечером пристань у озера превратилась в импровизированную арену китайского цирка. Гости, приглашенные на открытие Дома, могли попасть в него только после прогулки по озеру, которая заняла достаточно времени, чтобы каждый из них успел проголодаться. Кухня Русского дома - особая гордость его организаторов. Повара, приехавшие в Пекин специально из Москвы, радуют гостей традиционными русскими пирожками и некоторыми шанхайскими прелестями, которые при этом тоже готовятся россиянами и адаптированы к вкусовым привычкам европейцев. Как рассказал журналистам Тягачев, в Русском доме будут чествовать не только спортсменов, но также принимать иностранных гостей Делегация России на летних Олимпийских играх-2008 будет насчитывать 800 человек, из которых спортсмены будут составлять 450-460. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил начальник Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских играх, доктор педагогических наук Игорь Казиков.
Великолепные были времена!
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Русский Дом будет в Париже или нет?
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хнП
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Приветливый отыскался
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Вот так же европейцы готовы приветствовать небольшие делегации "хороших русских" без флага, гимна и суверенитета.
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Ответ Hilo Gir
так унижают, неужели кто-то поедет.пошли они со своей олимпиадой.ведь они нарушают хартию игр и все молчат.
И тем не менее! Спортсмен всю жизнь готовится к важнейшим стартам, в том числе ОИ!
Если верха что-то делят и поделить не могут на политической арене, то при чем тут спортсмен? Почему он должен отказаться от мечты?
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