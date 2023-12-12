Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о допуске россиян и белорусов: «Делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже»

Оргкомитет Парижа-2024 приветствовал решение о допуске российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде-2024 индивидуально и в нейтральном статусе.

«Мы как оргкомитет приветствуем и уважаем это решение. И мы будем приветствовать участие спортсменов в соответствии с указанными правилами, то есть без флагов, гимнов, должностных лиц и командных видов спорта.

Таким образом, эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», – сказал глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге, чьи слова цитирует Reuters.

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