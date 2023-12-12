Олимпийский чемпион Карданов: «Нельзя выпадать из обоймы, нужно участвовать в Играх. Бойкоты никому не принесли пользы»

Теги греко-римская борьба Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Мурат Карданов Борьба

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мурат Карданов высказался за участие в Олимпийских играх в Париже. 

«Даже если не брать в расчет самих спортсменов, которые очень хотят проявить себя на Олимпийских играх, то выступление россиян в Париже может стать частью долгосрочной стратегии и политики.

Нам все равно надо удерживать свои позиции и думать о перспективе выстраивания отношений с другой стороной, которая сейчас имеет иную точку зрения. Спортивные контакты можно в определенной степени сравнить с народной дипломатией.

Нам нельзя выпадать из обоймы, нужно участвовать, уверен, это будет правильное решение

Бойкоты летних Игр 1980 и 1984 годов никому не принесли пользы. Потом все равно все возвращались, причем через спорт возвращались.

Имеющаяся сейчас ниточка дает надежду, что в перспективе спорт будет одним из инструментов восстановления отношений. Считаю, что в международной дипломатии спорт продолжает играть свою определенную роль», – сказал Карданов. 

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