Россиянин Сергей Коваленко признан лучшим арбитром чемпионата мира по борьбе

Теги Чемпионат мира по борьбе Сергей Коваленко Борьба

Российский судья признан лучшим арбитром чемпионата мира по спортивной борьбе.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. 

«В Белграде (Сербия) завершился предолимпийский чемпионат мира по спортивной борьбе.

Российский олимпийский арбитр, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Коваленко по итогам чемпионата был признан лучшим арбитром и получил почетный «Золотой свисток», – говорится в сообщении. 

Российские спортсмены на турнире выступали в нейтральном статусе. Они завоевали два золота, серебро и две бронзы. 

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