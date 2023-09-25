Россиянин Сергей Коваленко признан лучшим арбитром чемпионата мира по борьбе

Российский судья признан лучшим арбитром чемпионата мира по спортивной борьбе.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

«В Белграде (Сербия) завершился предолимпийский чемпионат мира по спортивной борьбе.

Российский олимпийский арбитр, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Коваленко по итогам чемпионата был признан лучшим арбитром и получил почетный «Золотой свисток», – говорится в сообщении.

Российские спортсмены на турнире выступали в нейтральном статусе. Они завоевали два золота, серебро и две бронзы.