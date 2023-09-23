Поздняков об отказе украинцев от фото с россиянами на ЧМ: «Рад, что большинство спортсменов соответствуют идеалам олимпизма. Ну, а кто нет – на нет и суда нет»
Станислав Поздняков высказался об отказе украинских борцов от фото с россиянами.
Накануне украинец Ярослав Фильчаков не стал фотографироваться вместе с россиянином Ауэсом Гонибовым на награждении чемпионата мира-2023 в Белграде.
Ранее еще один представитель Украины – Василий Михайлов – отказался от фото с чемпионом мира россиянином Ахмедом Усмановым на пьедестале ЧМ.
«Я считаю, что главные идеалы олимпизма – дружба, взаимоуважение и стремление к совершенству.
Очень рад, что на чемпионате мира по борьбе подавляющее количество спортсменов полностью им соответствуют. Ну, а кто нет? На нет и суда нет», – сказал глава Олимпийского комитета России.
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