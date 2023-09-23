Поздняков об отказе украинцев от фото с россиянами на ЧМ: «Рад, что большинство спортсменов соответствуют идеалам олимпизма. Ну, а кто нет – на нет и суда нет»

Станислав Поздняков высказался об отказе украинских борцов от фото с россиянами.

Накануне украинец Ярослав Фильчаков не стал фотографироваться вместе с россиянином Ауэсом Гонибовым на награждении чемпионата мира-2023 в Белграде.

Ранее еще один представитель Украины – – отказался от фото с чемпионом мира россиянином Ахмедом Усмановым на пьедестале ЧМ.

«Я считаю, что главные идеалы олимпизма – дружба, взаимоуважение и стремление к совершенству.

Очень рад, что на чемпионате мира по борьбе подавляющее количество спортсменов полностью им соответствуют. Ну, а кто нет? На нет и суда нет», – сказал глава Олимпийского комитета России.