Поздняков об отказе украинцев от фото с россиянами на ЧМ: «Рад, что большинство спортсменов соответствуют идеалам олимпизма. Ну, а кто нет – на нет и суда нет»

Теги Станислав Поздняков ОКР Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная Украины Василий Михайлов борьба Ахмед Усманов Ауэс Гонибов Ярослав Фильчаков Борьба

Станислав Поздняков высказался об отказе украинских борцов от фото с россиянами.

Накануне украинец Ярослав Фильчаков не стал фотографироваться вместе с россиянином Ауэсом Гонибовым на награждении чемпионата мира-2023 в Белграде. 

Ранее еще один представитель Украины – Василий Михайлов – отказался от фото с чемпионом мира россиянином Ахмедом Усмановым на пьедестале ЧМ. 

«Я считаю, что главные идеалы олимпизма – дружба, взаимоуважение и стремление к совершенству.

Очень рад, что на чемпионате мира по борьбе подавляющее количество спортсменов полностью им соответствуют. Ну, а кто нет? На нет и суда нет», – сказал глава Олимпийского комитета России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий