Заурбек Сидаков: «Соперники из других стран по-прежнему уважают нас и любят. Многие были рады, что мы приехали, ведь без России чемпионат мира совсем не тот»

Заурбек Сидаков рассказал, как иностранные борцы восприняли допуск россиян на ЧМ.

– Каким было общение с иностранными борцами за пределами ковра?

– Соперники из других стран по-прежнему уважают нас и любят. Никто из иностранных борцов не обращает внимание на наш нейтральный статус, мы все так же дружно общаемся на чемпионате мира, как и раньше.

Многие борцы соскучились, спрашивали, как дела. Они были рады, что мы приехали, ведь без России чемпионат мира совсем не тот. А некоторые борцы расстроились, когда мы приехали, потому что в России самая сильная школа борьбы.

– И тому подтверждение, что на этом чемпионате мира каждый шестой борец вольного стиля был родом из России.

– Это действительно так. В России очень высокая конкуренция, каждый третий номер у нас может быть в призах чемпионата мира или даже выиграть его.

Поэтому ребята переходят в другие страны, меняют спортивное гражданство. В моей весовой категории тоже немало российских борцов, которые выступают теперь за другие страны.

– Как вы относитесь к тому, что они сменили спортивное гражданство?

– В этом нет ничего такого, я не осуждаю. Они представляют другие страны ради возможности выступать на международной арене.

– Вы бы не поменяли спортивное гражданство?

– Нет, а зачем мне менять?

– Следующая ваша цель – стать двукратным олимпийским чемпионом?

– Дай бог. Но впереди еще ряд турниров, буду готовиться к ним, а там посмотрим. Впереди поезда бежать не буду.

– После допуска на чемпионат мира есть ощущение, что российские борцы и на Олимпийские игры будут допущены?

– Я считаю, что на это есть большие шансы. Мы уже завоевали олимпийские лицензии. Думаю, процентов на 80, нас допустят на Олимпиаду в , – сказал олимпийский чемпион по вольной борьбе.

Аномалия на борцовском ЧМ-2023: каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10). Как так?