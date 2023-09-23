Мамиашвили об отказе украинца от фото с россиянином на ЧМ: «Уверен, что озлобленное меньшинство, разрушающие все устои, потерпит крах в своих злых мыслях»

Теги греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная Украины Ауэс Гонибов Ярослав Фильчаков Борьба

Михаил Мамиашвили высказался об отказе украинца от фото с россиянином на ЧМ.

Россиянин Ауэс Гонибов и украинец Ярослав Фильчаков завоевали бронзовые медали в греко-римской борьбе на чемпионате мира-2023 в Белграде. Фильчаков не стал фотографироваться с остальными призерами на награждении.

«Жаль ребят, что им вбивают в голову такое, запугивают, внушают эти глупости. Все спортсмены стоят, поздравляют друг друга, а он отвернулся и ушел. Это вообще как? Неспортивная это тема. Я уверен, что озлобленное меньшинство, которое навязывает эти моменты, разрушающие все устои, рано или поздно потерпит крах в своих злых мыслях.

Мы все здесь сидим, смотрим бои. Если украинец хорошо борется, проявляет характер, то мы эмоционально за него болеем. Даже в голову не приходит желать чего-то плохого», – рассказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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2 комментария

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Андрей Мельников
я тоже на это надеюсь
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Виктор Тимошков
Так-то его бы дома уголовка ждала бы за такие фото.
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