Ильгар Мамедов: «Когда МОК дал Харлан олимпийскую лицензию, он тем самым наплевал на весь спорт»

Теги МОК сборная России жен сабля Ильгар Мамедов сборная Украины жен ФФР Ольга Харлан Анна Смирнова Фехтование

Ильгар Мамедов заявил, что МОК наплевал на весь спорт в ситуации с Харлан.

Украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан дисквалифицировали уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставит украинке квоту на Олимпиаду-2024 в Париже, если она не квалифицируется на Игры.

«В фехтовании завершение боя – это не счет на табло, а пожатие рук. И когда произошла ситуация с Харлан, стало понятно, что в мире просто нет никакого международного спортивного права.

Когда МОК сначала отменил черную карту, а это вообще‑то дисквалификация, и дал украинке олимпийскую лицензию, МОК тем самым наплевал на весь спорт», – сказал глава Федерации фехтования России (ФФР).

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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2 комментария

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Ромарио163
Наплевал на весь наш спорт кто-то другой, и намного раньше...
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