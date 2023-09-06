Ильгар Мамедов: «Когда МОК дал Харлан олимпийскую лицензию, он тем самым наплевал на весь спорт»

Ильгар Мамедов заявил, что МОК наплевал на весь спорт в ситуации с Харлан.

Украинская саблистка в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию победила россиянку , но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан дисквалифицировали уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставит украинке квоту на Олимпиаду-2024 в Париже, если она не квалифицируется на Игры.

«В фехтовании завершение боя – это не счет на табло, а пожатие рук. И когда произошла ситуация с Харлан, стало понятно, что в мире просто нет никакого международного спортивного права.

Когда МОК сначала отменил черную карту, а это вообще‑то дисквалификация, и дал украинке олимпийскую лицензию, МОК тем самым наплевал на весь спорт», – сказал глава Федерации фехтования России ( ).

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе