Садулаев, Угуев, Сидаков и еще 8 российских борцов выступят на чемпионате мира-2023 в Белграде

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Абдулрашид Садулаев Заур Угуев Владислав Валиев Заурбек Сидаков Абасгаджи Магомедов Евгений Жербаев Магомед Курбанов Арслан Багаев Шамиль Мамедов Ахмед Усманов Абдулла Курбанов Борьба

Одиннадцать российских борцов выступят на чемпионате мира-2023 в Белграде.

Это олимпийский чемпион Завур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), олимпийский чемпион Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов, Владислав Валиев (оба – до 92 кг), двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Абдулла Курбанов (до 125 кг).

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

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