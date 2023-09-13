Садулаев, Угуев, Сидаков и еще 8 российских борцов выступят на чемпионате мира-2023 в Белграде

Одиннадцать российских борцов выступят на чемпионате мира-2023 в Белграде.

Это олимпийский чемпион Завур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), (до 70 кг), олимпийский чемпион (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов, Владислав Валиев (оба – до 92 кг), двукратный олимпийский чемпион (до 97 кг), Абдулла Курбанов (до 125 кг).

мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.