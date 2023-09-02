Мамиашвили о недопуске ряда россиян до ЧМ: «Продолжаем борьбу за ребят. Но не всегда внятны и понятны критерии допуска»

Михаил Мамиашвили высказался о недопуске ряда российских борцов до ЧМ.

Сегодня стало известно, что Объединенный мир борьбы ( ) не допустил 26 человек из России и Беларуси до чемпионата мира, который пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября.

Аккредитацию на турнир получили 209 представителей российской и белорусской делегаций – в нейтральном статусе.

«У меня сейчас много различной информации, полученной от Объединенного мира борьбы. По некоторым ребятам мы даем дополнительные основания для участия, уточнения и так далее.

Вся эта процедура, как мне кажется, не имеет под собой никакой ни нравственной, ни юридической основы. Если весь мир готовится к Олимпийским играм 2024 года – фестивалю настоящей дружбы и хороших отношений между людьми, что всегда исповедовало олимпийское движение, – то о каких проверках может идти речь? На стерильность или на что еще?

Конечно, мы продолжаем борьбу за наших (отстраненных) ребят, мы занимаемся этими вопросами в режиме онлайн. Но не всегда внятны и понятны критерии допуска», – сказал глава .