26 представителей российских и белорусских делегаций не допущены до ЧМ по борьбе

Объединенный мир борьбы (UWW) не допустил 26 человек из России и Беларуси до чемпионата мира, который пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября.

Как сообщается на сайте организации, недопуск связан либо с поддержкой боевых действий, либо со службой в вооруженных силах или органах национальной безопасности.

В то же время аккредитацию на турнир получили 209 представителей российской и белорусской делегаций – в нейтральном статусе. В этот список входят спортсмены и члены персонала.

В апреле исполком UWW допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).