26 представителей российских и белорусских делегаций не допущены до ЧМ по борьбе

Теги Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная России жен UWW сборная Беларуси Борьба

Объединенный мир борьбы (UWW) не допустил 26 человек из России и Беларуси до чемпионата мира, который пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября.

Как сообщается на сайте организации, недопуск связан либо с поддержкой боевых действий, либо со службой в вооруженных силах или органах национальной безопасности.

В то же время аккредитацию на турнир получили 209 представителей российской и белорусской делегаций – в нейтральном статусе. В этот список входят спортсмены и члены персонала.

В апреле исполком UWW допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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7 комментариев

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Ярик01
Всего в 11% от заявленного недопуск, вполне так скромно.
А вообще важны исключительно спортсмены, медперсонал и тренеры, если чиновников от федерации не допустили, ну и хрен с ними.
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Dizzod
Ответ Ярик01
Всего в 11% от заявленного недопуск, вполне так скромно. А вообще важны исключительно спортсмены, медперсонал и тренеры, если чиновников от федерации не допустили, ну и хрен с ними.
прикольно если спортсменов отстранили, а чиновников, тренером и массажистов пустили.
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Cento per cento
Жалкий поступок, уже всех тогда бы не пускали, можно не сомневаться, что не допустили именно тех, кто должен был побеждать.
+9
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Dmona1
Вообщем сейчас будут пускать середняков. А что удобно, лидеров не допускать. И платить взносы за третье эшелоны. Соперники счастливы.
+3
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Uriy walmart
Ответ Сергей
А почему???
Из за личной поддержки сво
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saskha
Ответ Cento per cento
Жалкий поступок, уже всех тогда бы не пускали, можно не сомневаться, что не допустили именно тех, кто должен был побеждать.
Можно быть уверенным, что это совершенно не так - не пускают тех, кто связан с силовыми структурами, никакой борьбы с конкурентами (чьими?) там и рядом нет
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