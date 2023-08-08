Олимпийский чемпион Роман Власов не выступит на чемпионате мира по борьбе в Белграде

Теги греко-римская борьба Гоги Когуашвили чемпионат мира сборная России по борьбе Роман Власов UWW Борьба

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов не выступит на ЧМ-2023.

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде.

Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) ранее допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе – при соблюдении рекомендаций МОК. 

«В данный момент Роман не рассматривается на чемпионат мира, мы общались с Романом и договорились, что этот сезон он пропустит. На будущий сезон у Романа есть все шансы ворваться в олимпийский состав.

Роман будет с нами на сборах, и его присутствие, его опыт для молодых ребят будут очень кстати.

А что касается весовых категорий до 77 и 82 кг, то у нас есть три лидера в весе до 77 кг – это Сергей Степанов, Сергей Кутузов и Адлет Тюлюбаев; а в весе до 82 кг наш лидер – Ауэс Гонибов, который из турнира в турнир показывает хорошую, зрелую борьбу», – сообщил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. 

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