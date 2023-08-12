Карелин о смене спортивного гражданства россиянами: «Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит»

Александр Карелин высказался о смене спортивного гражданства россиянами.

Министерство спорта России накануне сообщило, что 67 спортсменов сборных сменили гражданство с начала 2022 года.

«А какое общее количество российских спортсменов? Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы.

Депутаты хотят, чтобы спортсмены платили при смене гражданства. Почему это плохая идея