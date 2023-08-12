Карелин о смене спортивного гражданства россиянами: «Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит»

Теги Олимпийская сборная России Александр Карелин Борьба

Александр Карелин высказался о смене спортивного гражданства россиянами.

Министерство спорта России накануне сообщило, что 67 спортсменов сборных сменили гражданство с начала 2022 года.

«А какое общее количество российских спортсменов? Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы.

Депутаты хотят, чтобы спортсмены платили при смене гражданства. Почему это плохая идея

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Согласен. И от общего количества спортсменов не так много продавшихся власти ради привилегий как Карелин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий