Михаил Мамиашвили: «Члены бюро UWW еще раз обсудили допуск наших спортсменов. Подтверждено, что страны обязаны обеспечить визовую поддержку»

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Михаил Мамиашвили рассказал о предстоящем участии российских борцов в чемпионате мира.

ЧМ пройдет в Сербии с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

«Сегодня (27 июня – Sports.ru) члены бюро UWW еще раз обсудили актуальные вопросы, в том числе допуск наших спортсменов к соревнованиям.

Еще раз подтверждено, что страны, проводящие мероприятия, обязаны обеспечить визовую поддержку, наши спортсмены допускаются к стартам в нейтральном статусе, как и борцы Беларуси. Есть определенный протокол по каждому спортсмену и специалистам – списки должны подаваться за месяц.

Это касается и предстоящего чемпионата мира, так что готовимся. Есть рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК), и она реализуется. Есть условия, которые озвучил UWW, и мы их выполняем. Надеюсь, будем выступать на лицензионном чемпионате мира в Сербии», – рассказал Мамиашвили, который возглавляет Федерацию спортивной борьбы России.

В июне сообщалось, что Испания не выдала визы членам молодежной сборной России по борьбе для участия в чемпионате Европы с 26 июня по 2 июля. За четыре дня до старта турнира Испания все же согласилась предоставить визовую поддержку, но на тот момент российская команда уже не успевала приехать на соревнования.

«Ирония судьбы – я был одним из тех, кто разделял желание этой страны развивать борьбу, и в том числе благодаря нашим усилиям эти мероприятия там прошли», – отметил Мамиашвили.

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