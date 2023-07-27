Михаил Мамиашвили: «Исинбаева – глубочайший патриот страны при любых обстоятельствах. Ее слова про номинальные звания – что тут такого?»

Михаил Мамиашвили назвал Елену Исинбаеву «глубочайшим патриотом России».

В июле двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), назвав при этом «чисто номинальным» свое звание майора. Ранее общественный резонанс также вызвала информация о том, что она проживает на Тенерифе.



«Честно говоря, не вижу смысла это обсуждать. У нас разве других дел нет? Есть масса проблем, которые мы должны решать. А приходится обсуждать все, кроме того, чем обязаны заниматься по долгу службы.

Что касается великой чемпионки Исинбаевой, то меня вообще не волнует, где она живет. Имеет полное право, свои деньги она заработала каждодневным трудом и великолепными результатами. Убежден, что она – глубочайший патриот страны при любых обстоятельствах.

Если же говорить о ее словах про номинальные звания, то что тут такого? Она ведь за танком не бегала, стрелком-наводчиком не была», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

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