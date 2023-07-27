Михаил Мамиашвили: «Исинбаева – глубочайший патриот страны при любых обстоятельствах. Ее слова про номинальные звания – что тут такого?»

Теги Елена Исинбаева Михаил Мамиашвили Борьба

Михаил Мамиашвили назвал Елену Исинбаеву «глубочайшим патриотом России».

В июле двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), назвав при этом «чисто номинальным» свое звание майора. Ранее общественный резонанс также вызвала информация о том, что она проживает на Тенерифе.

«Честно говоря, не вижу смысла это обсуждать. У нас разве других дел нет? Есть масса проблем, которые мы должны решать. А приходится обсуждать все, кроме того, чем обязаны заниматься по долгу службы.

Что касается великой чемпионки Исинбаевой, то меня вообще не волнует, где она живет. Имеет полное право, свои деньги она заработала каждодневным трудом и великолепными результатами. Убежден, что она – глубочайший патриот страны при любых обстоятельствах.

Если же говорить о ее словах про номинальные звания, то что тут такого? Она ведь за танком не бегала, стрелком-наводчиком не была», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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40 комментариев

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Ебздрогыч
У меня вот была военная кафедра в ВУЗе и после военные сборы, на которых я полтора месяца маршировал, рвал траву руками и мыл танки, даже не стрелял ни разу - патронов не дали. И я лейтенант, не менее номинальный. Только умирать за идеи великого кормчего почему-то пошлют меня, а не номинального майора Исинбаеву.
+58
-4
+54
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Ебздрогыч
Очень увлекательно смотреть за грызней патриотов, каждый пытается доказать, что любит родину и власть сильнее, чем другие. Запасаемся попкорном, дальше будет еще интереснее
+27
-5
+22
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Atsuktuvas
А можно какую-то линейку для промера глубины партиотов ?
+15
-1
+14
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Алексей Иванов
Ответ Atsuktuvas
А можно какую-то линейку для промера глубины партиотов ?
Чем больше недвиги в Монако и Испании тем глубже патриот
+14
0
+14
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DpeMa111
Чем больше патриот, тем больше его тянет за бугор, вся госдума из одних патриотов состоит
+12
0
+12
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Melnikov1968
Что значит «глубочайший патриот России?» В чем это выражается? Мамиашвили хоть бы думал сначала, прежде чем что-то сказать.
+9
0
+9
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Алексей Иванов
а кто-то сомневался, что звания армейцев чисто номинальные? Бесятся от того, что это вслух сказано?
+6
0
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С детства болел за Баварию
Ответ Ебздрогыч
У меня вот была военная кафедра в ВУЗе и после военные сборы, на которых я полтора месяца маршировал, рвал траву руками и мыл танки, даже не стрелял ни разу - патронов не дали. И я лейтенант, не менее номинальный. Только умирать за идеи великого кормчего почему-то пошлют меня, а не номинального майора Исинбаеву.
Уверен, что ты гораздо более номинальный, тк по линии министерства обороны скорее всего ничего кроме повесток не получал в отличии от номинального нетоварища майора Исинбаевой. Ах форма, но это не в счёт
+6
0
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dem1985
Ответ Ебздрогыч
У меня вот была военная кафедра в ВУЗе и после военные сборы, на которых я полтора месяца маршировал, рвал траву руками и мыл танки, даже не стрелял ни разу - патронов не дали. И я лейтенант, не менее номинальный. Только умирать за идеи великого кормчего почему-то пошлют меня, а не номинального майора Исинбаеву.
А майором в штабе будет Исинбаева )))
+5
0
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fewral
Хорошо быть патриотом на Тенерифе
+5
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Евгений Аулин
Твердо нацелен вдуть майору
+5
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Atsuktuvas
Ответ Евгений Аулин
Твердо нацелен вдуть майору
А майор, которого вдувает полковник становится подполковником?
+5
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Viks
Мамиашвили: «Исинбаева – глубочайший патриот страны, поэтому вложила в экономику страны НАТО миллион долларов и продолжает вкладывать.
+4
0
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Ivan Balashov
Ответ Atsuktuvas
А можно какую-то линейку для промера глубины партиотов ?
"Мы думали, что более глубокого патриота уже не найти, но тут снизу постучали".
+5
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Bosniec
Этот тот дурачок, который любит бить женщин?
+3
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Ярослав Ройс
опять какой-то грузин рассказывает про патриотизм какой-то тетки из монако или где она там
+4
-1
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0:4 на спотифай камп ноу
Нам патриотам все можно добавил Мамиашвили
+3
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Дмитрий Турецкий
да вам что в бровь, что в глаз, патриоты #####
+3
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Егор Понамарёв
🤡
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ne ravnodushen
Мое уважение великому борцу, олимпийскому чемпиону!
Ведь и правда, вместо того, чтобы заниматься делом, устроили Дом-2 и собирают сплетни. Правильно сказала Инисбаева, в ЦСКА числилась формально, т. к. у нас все так устроено - делаем одно, числимся другим, думаем о третьем.
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Безымянный болельщик
«Это другое». Есть четкое определение этого термина и как его использовать?
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Дэннис Молинарев
Новые методички раздали - Исинбаева снова хорошая?
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Melnikov1968
Ответ ne ravnodushen
Мое уважение великому борцу, олимпийскому чемпиону! Ведь и правда, вместо того, чтобы заниматься делом, устроили Дом-2 и собирают сплетни. Правильно сказала Инисбаева, в ЦСКА числилась формально, т. к. у нас все так устроено - делаем одно, числимся другим, думаем о третьем.
Им что,россияне мешают делом заниматься? Или может простой народ устроил этот цирк?
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С детства болел за Баварию
Ответ Денис Давыдов
ну с новыми законами, советую дежурные 50 к на штраф держать на всякий случай ( лучше их заплатить чем иные последствия. конечно я бы советовал уехать, но не всем такой вариант подходит и не все приживаются.
Вангую, что если ага, то на всех выезжающих транспорта не хватит. ;-)
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Viks
Исинбаева исключена из штаба Общероссийского народного фронта
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