Россиянка Петлякова победила на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, Шевченко завоевала серебро

Россиянка Петлякова победила на ЧМ по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Молодежный чемпионата мира по борьбе проходит в Нови-Саде (Сербия). В финале весовой категории до 65 кг Елизавета Петлякова одолела китаянку Жао Юйци. Еще одна россиянка Алина Шевченко, выступающая в весовой категории до 68 кг, завоевала серебро турнира.