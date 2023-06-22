Михаил Мамиашвили: «Испанцы решили предоставить визовую поддержку спортсменам России, но на чемпионат Европы мы не успеваем»

Испания согласилась выдать визы российским борцам, но они не выступят на чемпионате Европы.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

На прошлой неделе стало известно, что Испания отказалась выдавать визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный чемпионат Европы

«Сегодня мне пришла информация о том, что испанцы решили предоставить визовую поддержку спортсменам России, Беларуси и Косова, но, к сожалению, это было сделано поздно, потому что уже 24 июня команды должны быть на турнире, мы физически туда не успеваем», – сказал Мамиашвили.

Молодежный чемпионат Европы пройдет в Сантьяго-де-Компостела с 26 июня по 2 июля.