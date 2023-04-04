Ярыгина о допуске российских борцов: «Все хотят нашего участия, поскольку интерес к борьбе без нас падает. Конкуренции нет, интереса нет»

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Наталья Ярыгина заявила, что отстранение россиян вызвало падение интереса к борьбе в мире

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) прокомментировала решение Объединенного мира борьбы (UWW) допустить российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

«Я ожидала, что так произойдет. Сегодня я еще раз убедилась в том, что UWW – довольно дружный коллектив, нас все поддержали.

Расстраивают ограничения, но по ним будет работать комиссия – у нас 90% спортсменов состоят в каких-то обществах, надеюсь, этот вопрос будет решен.

Все хотят нашего участия, поскольку интерес к борьбе без нас падает. Достаточно взглянуть на просмотры соревнований в соцсетях, конкуренции нет, интереса нет.

Порадовались сегодня за нашу молодежь, они смогут принимать участие в турнирах безо всяких ограничений. Ведь это – наше будущее», – сказала Ярыгина.

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