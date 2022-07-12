Михаил Мамиашвили: «Если в следующем году начнем выступать, с отбором на Олимпиаду-2024 все должно быть нормально»

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) высказался о квалификации российских борцов на Олимпиаду-2024 в .

«У нас квалификационные соревнования к Играм будут проходить чуть ли не до начала самой Олимпиады. Поэтому шансы завоевать лицензии у нас есть, главное – получить разрешение для начала выступлений в соревнованиях.

Но сегодня очень трудно анализировать сложившуюся ситуацию. Если в следующем году мы начнем выступать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм, то у нас все должно быть нормально», – сказал Мамиашвили.