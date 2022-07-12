Михаил Мамиашвили: «Если в следующем году начнем выступать, с отбором на Олимпиаду-2024 все должно быть нормально»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о квалификации российских борцов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«У нас квалификационные соревнования к Играм будут проходить чуть ли не до начала самой Олимпиады. Поэтому шансы завоевать лицензии у нас есть, главное – получить разрешение для начала выступлений в соревнованиях.

Но сегодня очень трудно анализировать сложившуюся ситуацию. Если в следующем году мы начнем выступать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм, то у нас все должно быть нормально», – сказал Мамиашвили.

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