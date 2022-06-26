Соревнования по спортивной борьбе на Спартакиаде пройдут в конце августа в Казани

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Соревнования по спортивной борьбе на Всероссийской Спартакиаде пройдут в конце августа в Казани.

Турнир состоится с 21 по 26 августа во Дворце единоборств «Ак Барс».

«Соревнования пройдут в Казани, такое решение принято по многим причинам.

Казань – это прекрасная логистика, уникальные спортивные сооружения, колоссальный опыт проведения турниров, в том числе самого высокого уровня, и личная заинтересованность президента республики в развитии спорта.

Поэтому мы прекрасно понимаем, что мероприятие пройдет не просто для галочки», – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Если не Олимпиада – так Спартакиада: Россия возрождает большой турнир, который СССР придумал почти 100 лет назад

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