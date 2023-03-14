Мамиашвили о чеченских борцах в сборной Франции: «Французы по гей‑парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом»
Михаил Мамиашвили высказался о чеченцах в сборной Франции по борьбе.
На молодежном чемпионате Европы в составе французской команды выступают шестеро борцов чеченского происхождения.
«Эти люди там состоялись, никто из них никогда не выступал за сборную Россию.
Французы ведь по гей‑парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.
- на Руси слава богу ДУРАКОВ лет на сто припасено.
Личное мнение, никому не навязываю.
Обниматься с мужиками в обтягивающих трико?:)