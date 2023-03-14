Мамиашвили о чеченских борцах в сборной Франции: «Французы по гей‑парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом»

Теги чемпионат Европы Михаил Мамиашвили ФСБР сборная Франции ЛГБТ Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о чеченцах в сборной Франции по борьбе.

На молодежном чемпионате Европы в составе французской команды выступают шестеро борцов чеченского происхождения.

«Эти люди там состоялись, никто из них никогда не выступал за сборную Россию.

Французы ведь по гей‑парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

6 чеченцев – в сборной Франции по борьбе! Как так?

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11 комментариев

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Харламов Никита
как говорил Кузьмич в фильме "особенности национально рыбалки":
- на Руси слава богу ДУРАКОВ лет на сто припасено.
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Bleffinho
Ответ sdzrghx
А я вот так не считаю. Да, равноправие, да, женщины сейчас лезут везде, но есть сугубо мужские виды спорта, как и сугубо женские виды спорта , несмотря на то, что и там и там присутствуют оба пола… Иными словами, присутствие женщины, скажем, в борьбе, боксе и т.д., не говорит о том, что эти виды стали женскими… точно также, как и присутствие мужчины, скажем, в синхронном плавании или худ.гимнастике не делает эти виды мужскими (или равными для обоих полов.. это всё самообман).. Личное мнение, никому не навязываю.
Ты говоришь, про мужские и женские виды спорта, а он говорит про мужское ДЕЛО. Разные понятия, не правда ли. Что же от мужского дела в занятии спортом? в особенности спортом, которым и женщины занимаются? Спортом любая домохозяйка и любой гей может заниматься и занимаются. С какой стороны не посмотри, в его словах нет логики
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expertmer2020
Исход чеченцев из России
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sdzrghx
Ответ Bleffinho
Там логику кто-то с прогиба кинул. Спортивная борьба как мужская, так и женская есть. Никаким это мужским делом уже давно не считается, как и спорт в целом. Просто шоу на потеху публике, в том числе на потеху тех же геев
А я вот так не считаю. Да, равноправие, да, женщины сейчас лезут везде, но есть сугубо мужские виды спорта, как и сугубо женские виды спорта , несмотря на то, что и там и там присутствуют оба пола… Иными словами, присутствие женщины, скажем, в борьбе, боксе и т.д., не говорит о том, что эти виды стали женскими… точно также, как и присутствие мужчины, скажем, в синхронном плавании или худ.гимнастике не делает эти виды мужскими (или равными для обоих полов.. это всё самообман)..
Личное мнение, никому не навязываю.
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каток Третьяка
говорит он, а стыдно мне... испанский стыд..
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Bleffinho
Там логику кто-то с прогиба кинул. Спортивная борьба как мужская, так и женская есть. Никаким это мужским делом уже давно не считается, как и спорт в целом. Просто шоу на потеху публике, в том числе на потеху тех же геев
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Геннадий Тимченко
И только президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили всегда занимается мужским делом, мимоходом избивая Инну Тражукову после поражения спортсменки в схватке за бронзовую медаль Олимпийских игр... Прямо таки истинный "скрепоносец"🤬
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mirko
То бишь - Клоуны у геев?
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Ебздрогыч
Вива ля Франс, жи есть!
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Вадим Сидоров
"а чеченцы будут за них заниматься мужским делом"
Обниматься с мужиками в обтягивающих трико?:)
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Alexander Tryapyshko
Исходя из формулировки, под мужским делом он видимо понимает оплодотворение самок французов
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