Мамиашвили о чеченских борцах в сборной Франции: «Французы по гей‑парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом»

высказался о чеченцах в сборной Франции по борьбе.

На молодежном чемпионате Европы в составе французской команды выступают шестеро борцов чеченского происхождения.

«Эти люди там состоялись, никто из них никогда не выступал за сборную Россию.

Французы ведь по гей‑парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

6 чеченцев – в сборной Франции по борьбе! Как так?